雜誌登凱特王妃裸照 英王室求償...

英國威廉王子和妻子凱特要求雜誌社賠償150萬歐元，因為Closer刊出凱特作日光浴時偷拍到的上空照片。(圖片取自mirror)

英國劍橋公爵威廉王子的妻子凱特王妃，2012年在法國度假時，遭法國雜誌社「Closer」狗仔隊偷拍裸露上身照片，要求雜誌社賠償150萬歐元（約5000萬台幣）。

威廉與凱特沒有出庭，凱特的律師要求法院判處被告巨額罰款，賠償150萬歐元。雜誌社律師艾文斯（Paul-Albert Iweins）則辯稱，威廉和凱特夫婦被拍下的這些照片，展現出這對夫婦的正面形象。 他並譴責「盎格魯撒克遜人對賠償和利益的想法」。該案件在巴黎巴黎市郊的法庭開審，案中共有6名被告，包括3名攝影師，被控侵犯隱私及共謀罪。

2012年9月，威廉與凱特到法國南部普羅旺斯度假，凱特當時是遭狗仔隊以長鏡頭偷拍，其中一張最親密的照片顯示，凱特裸露上身，老公威廉正在替她的臀部擦防曬。普羅旺斯一家報紙其後亦轉載沒有裸露的偷拍相片，照片刊出後在英國引發軒然大波。

(中時電子報)