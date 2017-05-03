白宮亞太資深主任： 美恪守《台灣關係法》不樂見台海發生不受兩岸人民支持事

美國總統川普今年2月已重申美國的「一中政策」。(圖片取自美聯社)

白宮國安會亞太事務資深主任博明（Matt Pottinger）2 日表示，關於台灣，美國總統川普今年2月已重申美國的「一中政策」。他指出，美國恪守《台灣關係法》，不樂見台海間發生任何不受兩岸人民支持的情況。

華府智庫笹川和平基金會2日舉辦美日同盟安全論壇，博明在回答媒體有關川普政府對台海情勢的優先關切與利益又為何時，做了以上表述。

博明說，關於台灣，川普今年2月已重申回歸到數十年來持續的美國的「一中政策」。他指出，美國非常信守《台灣關係法》且受到這項法律約束，並依據《台灣關係法》繼續支持台灣，「我們當然不樂見任何不受兩岸人民支持的情況在台海發生」。

博明的說法與美國駐北京準大使布蘭斯塔德在聯邦參院提名聽證會的基調一致。

布蘭斯塔德也重申美國持續支持「一中政策」，中美三公報和《台灣關係法》，台海兩岸關係必須和平解決。

針對參院外委會議員提醒台灣是美國長期友人，美國有義務支持台灣，布蘭斯塔德則說，「一中政策」固然重要，但美國會遵守《台灣關係法》對台灣的承諾。

(中時)