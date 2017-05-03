1,600億！波音獲加國西捷航空20架787-9訂單
據加拿大多倫多星報（Toronto Star）報導，加國第二大航空、著名的西捷航空（WestJet）砸下54億美元（約1,621.4億台幣），向波音（Boeing）訂購20架787-9廣體客機（787-9 Dreamliners），有意拓展旗下中長程航線業務。根據合約，波音將於2019年起，陸續出貨前10架客機給西捷航空，最晚將在2024年以前全數點交。西捷執行長沙維斯基（Gregg Saretsky）表示，他們看好波音的優秀機型，能協助公司順利拓展中長程航線。同時，除了20架787-9廣體客機外，西捷航空亦在考慮添購15架737 MAX系列，以擴大其區域機隊。
波音787夢幻客機，是當前波音旗下最新型的廣體客機。潛在對手為空中巴士（Airbus）集團的A330系列客機，2011年正式投入市場服務，燃料消耗遠低於前一代的767型客機。全球首間使用787客機的航空是日本全日空航空（ANA），砸下約60億美元（約1,801.6億台幣）添購50架新機，此外包含加航（Air Canada）、紐西蘭航空（Air New Zealand）、聯合航空（United Airlines）、日本航空（Japan Airlines）等都是用戶之一，台灣的長榮航空（Eva Air）亦於前年購入18架787-10型客機。最大飛行距離約為13,000公里至15,000公里之間，最大載客量則介於242至420人之間，共分為8、9、10三種子型號。
以加拿大卡加利市（Calgary）為基地的西捷航空，過去以全737機隊為主，航線類似於美國西南航空（Southwest Airlines），專攻區域型航線。近年來隨著業務擴大，也嘗試與國泰航空共享班號以拓展國際中長程航線。如今繼加拿大航空之間大舉添購787客機，看來西捷航空有意拓展市場的企圖心並不小。
(中時電子報)
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