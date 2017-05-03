得主隔天暴斃 細數中樂透悲慘故事...
中樂透好像是許多人畢生夢寐以求，但這真的是件好事嗎？贏得樂透大獎的機率渺茫，但是中獎後變成窮光蛋的機率卻比想像中高。根據調查近70%的樂透中獎者，七年內會散盡財產。更糟的是，許多樂透得主悲慘死亡，或是目睹身邊的人陷入痛苦深淵，卻無法自拔。甚至還有人因為中獎後，被身邊的人謀財害命，隔天就暴斃死亡。
「不勞而獲的錢」(Money for Nothing：One Man's Journey Through the Dark Side of Lottery Millions)一書作者優格爾(Edward Ugel)表示，在他認識的數千名樂透中獎者中，只有寥寥可數的人活得快樂，尤其是當這些人脫口而出「當你知道有多少人但願自己沒中獎時，你將大吃一驚」。
46歲的芝加哥居民卡恩(Urooj Khan)2012年中了100萬元(約台幣3000萬)，但第二天離奇暴斃。驗屍結果發現卡恩死於氫化物中毒，他的妻子和岳父被疑涉案，但卻無人被起訴，最後他贏來的錢則由妻子和女兒平分。
佛里達州男子莎士比亞(Abraham Shakespeare)2006年贏得3000萬元，(約台幣9億)引來大批親友覬覦。在遇害前幾周他告訴母親，真希望自己沒中獎。
摩爾(Dorice Moore)說服莎士比亞把資產轉給她，以免被他四周貪心的人搶走。
最後莎士比亞2009年失蹤，而摩爾在2012年被判謀殺罪成終身監禁，法官稱她「冷酷無情」。
除了因為獎金而導致殺身之禍，也有人揮霍成性，反而把自己推入更悲慘的生活。
2001年中原本失業的艾德華(David Lee Edwards)了2700萬元，(約台幣8億多)但他毫無節制的敗光，在棕櫚灘花園買下160萬元豪宅，高價的藍寶堅尼名車和各式各樣的奢侈品，還買了三匹賽馬、一家光纖公司、一架噴射機。
最還染上吸毒的惡習，因持有毒品而多次觸法。幾年後他敗光所有的錢，住在一個貯藏間，環境髒亂、被糞便環繞。最後死在安寧照護之家，只有58歲。
(中時電子報)
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