今各地高溫30度 明晚鋒面掠過轉雨降溫
今天因受到偏南風影響，中午各地高溫都有機會達30度，南部更是上看33度，感受上較悶熱，晚上則會轉為較為舒適，在穿衣上需多留意透氣排汗。
降雨方面，僅東半部地區及金門、馬祖有局部短暫陣雨，午後北部地區及中南部山區有局部短暫陣雨；另外金門及馬祖易有低雲或局部霧影響能見度，請注意。
預計這樣的天氣將持續至周四白天，明天深夜起，將會有一波鋒面雲系掠過台灣，屆時中部以北都將有機會下雨，溫度也會小幅度下降，而週五、週六則會轉為濕涼。
至於在今天空氣品質部分，因為風速微弱，髒空氣容易堆積下來，西半部及金門為橘色提醒(對敏感族群不健康)，其他地區為普通至良好等級，指標污染物為臭氧。中南部民眾要注意空氣品質，呼吸敏感性患者要盡量避免戶外活動。
(中時電子報)
關鍵字：天氣
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