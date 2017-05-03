總值達1,800億 陸南航向空巴購買20架A350

大陸南航砸60億美元，新訂購20架A350客機。（圖/空巴官網）

據彭博社（Bloomberg）報導，大陸三大航空之一的中國南方航空（China Southern Airlines），日前宣布向空中巴士（Airbus）集團訂購20架新式A350-900型廣體客機（A350 wide-body aircraft）的計畫，這筆訂單總產值上看60億美元（約1,801.6億台幣），被外界視為南航擴張機隊的第一步。根據合約規定，空巴將於2019年起開始交貨，最晚則將在2022年之前全數交付完畢。大陸南航繼2015年起，已砸下約150億美元（約4,504億台幣）分別向波音（Boeing）與空中巴士訂購多款新機，逐步擴大紐澳與東南亞航線，更讓它擊敗對手國航和東航，成為大陸載客量最高的航空公司。

空中巴士A350客機，是空巴新一代專供長途至超長途的廣體客機，屬於現有的A330與A340機型的改良進行版本。2014年底首次交付卡達航空（Qatar Airways），隔年正式服役上線，陸續成為國泰航空、新加坡航空、泰航（Thai Airways）、德國漢莎航空（Deutsche Lufthansa AG）和芬蘭航空（Finnair）的主力機隊，而台灣的中華航空亦在去年9月正式取得首架A350客機，預計將有14架陸續投入服役。分為800、900與1000三型，最大飛航距離為15,000至16,000公里之間，而最大載客量則介於270至475人之間，與波音787系列成為市場兩大競爭對手。

繼日前與美國航空（American Airlines）達成換股合作後，大陸南航更計畫在2020年之前，將旗下現有約700架客機機隊，擴張至1,000架的規模。大陸持續成長的航空市場，也讓國際航空運輸協會（IATA）預測，2024年以後，大陸的航空市場將超越美國，成為全球最大的航空旅行市場所在。

(中時電子報)