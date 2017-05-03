走出失戀苦 專家：「這個人」最有用

能戰勝失戀痛苦的良方到底是什麼？ (達志影像/shutterstock提供)

失戀經驗相信許多人都曾經歷過，茶不思飯不想的讓日常生活也大受影響，有的人找諮商師、有的人看勵志文，但不變的總是希望能找出克服失戀的方法，而日前一份新研究指出，其實能夠幫助你走出失戀的，不是別人、正是你自己。

俗話說「心病心藥醫」，而根據學術期刊《The Journal of Neuroscience》的一項新研究指出，「自我安慰」其實真的可以減輕情感創傷所帶來的痛楚。

來自美國科羅拉多大學的研究團隊，針對近期失戀的人的神經和行為影響，進行了相關實驗。結果發現，當人們試著利用「期望」來自我安慰時，那麼的確是可以達到減輕痛苦的目的。

這類的現象稱為「安慰劑效應」(Placebo effect)，又稱為「偽藥效應」，指的是就算病人沒有接受藥物治療，但透過「相信治療有效」，還是能達到緩解病痛的功效。而「安慰劑效應」早先也被用來試著治療帕金森氏症等生理疾病。

(中時電子報)