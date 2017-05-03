美實習生月薪公開 這公司24萬
又到了暑假畢業季，許多大學新鮮人也將步入職場，而在美國實習，不是想像中只收取低薪為了爭取經驗，相反的待遇可能好到比一般人薪水還高。美國求職網站揭露幾家公司的實習生薪水，而臉書給的月薪約8000元(台幣約24萬)，成為最大方的公司。
求職網站「Glassdoor」例舉了薪水最高的幾家公司，第一名當然是臉書實習生月薪中間數(median)為8000美元，在全美實習生月薪中間數榜上名列第一。
再來是微軟(Microsoft)的7100美元(約台幣21萬)。艾克森美孚(ExxonMobil)、Salesforce、亞馬遜(Amazon)、蘋果、Yelp、雅虎、岱爾(Dell)、VMware，約6080美元至6450美元(台幣18萬至20萬)，谷歌(Google)為6000美元(約18萬)。
華爾街金融公司的實習生月薪中間數也很高，像是貝萊德集團(BlackRock)，5400美元(約台幣16萬)，第一資本(Capital One)5000美元(約台幣15萬)。
不過不是每個美國大學生都能拿到如此高薪，根據National Association of Colleges and Employers統計，在去年的大學生的實習收入，平均時薪是16.28美元，合算月薪約為2600美元(約台幣8萬元)。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。