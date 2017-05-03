美實習生月薪公開 這公司24萬

美國臉書實習生的薪水竟然高達24萬，羨煞很多人。(圖片取自達志影像)

又到了暑假畢業季，許多大學新鮮人也將步入職場，而在美國實習，不是想像中只收取低薪為了爭取經驗，相反的待遇可能好到比一般人薪水還高。美國求職網站揭露幾家公司的實習生薪水，而臉書給的月薪約8000元(台幣約24萬)，成為最大方的公司。

求職網站「Glassdoor」例舉了薪水最高的幾家公司，第一名當然是臉書實習生月薪中間數(median)為8000美元，在全美實習生月薪中間數榜上名列第一。

再來是微軟(Microsoft)的7100美元(約台幣21萬)。艾克森美孚(ExxonMobil)、Salesforce、亞馬遜(Amazon)、蘋果、Yelp、雅虎、岱爾(Dell)、VMware，約6080美元至6450美元(台幣18萬至20萬)，谷歌(Google)為6000美元(約18萬)。

華爾街金融公司的實習生月薪中間數也很高，像是貝萊德集團(BlackRock)，5400美元(約台幣16萬)，第一資本(Capital One)5000美元(約台幣15萬)。

不過不是每個美國大學生都能拿到如此高薪，根據National Association of Colleges and Employers統計，在去年的大學生的實習收入，平均時薪是16.28美元，合算月薪約為2600美元(約台幣8萬元)。

(中時電子報)