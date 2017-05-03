至少29死 委內瑞拉反政府抗爭持續擴大

委內瑞拉反政府運動愈演愈烈，一名抗議者高舉「馬杜洛獨裁」的標語。（圖/美聯社）

據路透社（Reuters）報導，位於中南美洲的委內瑞拉（Venezuela），繼糧食短缺、造成民怨四起後，再次於境內爆發大規模抗爭。被要求辭職下台的現任總統馬杜洛（Nicolas Maduro），不僅不理會國會和公眾請求，透過法院剷除反對派領袖，現在更打算用釋憲或修憲的手段，持續掌握國家大權。讓委內瑞拉各地的反政府抗爭愈演愈烈，大批群眾上街和軍警展開對峙，在群情激憤下，軍警投入催淚瓦斯和強力水柱鎮壓，甚至動用武力，截至昨日為止，共造成至少29名民眾在抗爭中喪生。美商通用汽車（GM Motor）稍早亦宣布，將全面撤出委內瑞拉。

身為重要產油國的委內瑞拉，在前總統查維茲（Hugo Chavez）時期曾是鄰國稱羨的國家，利用石油盈餘維持國內各種免費的福利政策，但不久後卻發現一切只是「打腫臉稱胖子」的假象。從全球油價大跌後，委國開始陷入物價飆漲、民生物資短缺的困境，國家外匯存底也急速蒸發，讓其國內陷入通膨和搶物資的惡性循環。而現任總統馬杜洛，卻仍試圖鞏固大權並剷除異己，並遭爆料，在國家陷入財政危機之際，卻拿著大筆公帑去贊助川普（Donald Trump）的就職典禮，讓委國民眾無法諒解。

隨著反政府運動愈演愈烈，維持秩序的軍警為防衛和保護自身安危，也手持優勢武力對峙。（圖/美聯社）

軍警以催淚瓦斯驅趕抗議群眾，這批民眾也事先做好萬全準備，打算長期抗爭。（圖/美聯社）

一群抗議群眾手持白蠟燭，以平和的方式對死傷者表達哀悼，藉此表達對現在政府的不滿。（圖/美聯社）

委內瑞拉現任總統馬杜洛。（圖/美聯社）

委國反對黨要求政府釋放政治犯，並且盡早舉行全國改選，但通通遭到馬杜洛拒絕。同時來自國際的壓力也不斷升高，美洲國家組織（OAS）34個會員國中，有19個國家要求委內瑞拉停止對立，盡快恢復秩序和經濟，可馬杜洛不但不理會，反而透過外長公開放話，要美國等西方列強不要插手干預，否則他不排除退出組織以表抗議。委內瑞拉的對立和動盪，在兩派的利益不對等之下，恐怕在短時間內仍難以平復。

(中時電子報)