故意失敗？北韓引爆飛彈 避免誤射俄國

韓聯社29日報導，北韓在平安南道一帶發射彈道飛彈。(圖片取自韓聯社)

北韓近期頻頻發射飛彈挑釁，讓朝鮮半島情勢趨於緊張，上周六再試射彈道飛彈，但不久即爆炸解體，被指試射失敗。不過，南韓媒體報導，北韓當時是故意試射失敗，以免飛彈意外射向俄羅斯。

北韓於當地時間29日早上上午5:30從平安南道朝東北方向試射彈道飛彈，但發射升空數秒內發生爆炸，以失敗收場。這是北韓本月第二次試射失敗，但是跟前兩次在東岸地區發射不同，這次試射在西部平安南道北倉一帶進行，而且是朝東北方向、即朝向內陸發射，而且發射後只飛行數分鐘，就爆炸解體。

對此南韓《首爾經濟日報》引述消息，當時北韓發現飛彈有可能意外直射俄羅斯港口或內陸，所以才臨時引爆飛彈。

(中時電子報)