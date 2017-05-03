韓國好好玩！跟著「鬼怪」逛旅展！看《Chef》「拌飯秀」
韓國男神孔劉前陣子來台，造成粉絲大轟動！話說孔劉主演的《鬼怪》風靡全亞洲，透過影視作品帶動觀光！到韓國玩，除賞花、看美景、品美食外，其實許多觀光客也喜歡看秀，除《亂打秀》外，以韓國最具代表性的食物「拌飯」作為表演素材的《Chef》近來也很夯！趁著這周末日，來台北國際旅展走走吧！能搶先目睹《Chef》精彩絕倫的表演！
台北國際夏日旅展開跑，來「韓國館」搶好康！5/5-8韓國觀光公社在台北世貿一館舉辦的台北國際觀光博覽會 D613 韓國館攤位將針對親子話題，準備一連串的活動和旅遊商品，讓來到旅展現場的大朋友小朋友可以為即將到來的暑假做準備。
從2011年第一次演出開始，6年間得到無數喜愛的「BIBAP拌飯秀」以新的演出名稱「CHEF」重新開始。與變更的演出名稱一起，修改了音樂和舞蹈，增加了更多的音樂劇元素，讓場面更升一級，重新誕生為更有活力的演出。
《Chef》將韓國最具代表性的食物「拌飯」作為表演素材，以拌飯的製作過程為主軸，將拌飯製作過程中發出的聲音－從清洗食材到切菜、炒菜再吃進嘴裡等，透過節奏口技(Beatbox)和無伴奏合唱(a cappella)的方式來呈現。
而調製拌飯的模樣也以B-Boy、雜技、武術等來展開連動的舞蹈和姿勢，讓人在一場表演中能欣賞到多元的內容，從手和耳朵再到嘴巴，用盡全身的力量來感受真摯的五官滿足，再再感受到「拌飯」是全球化時代融合及象徵世界協調的代表性食物。
5/6下午3點、5/7下午2點，將有專業彩妝李昀熹老師為大家介紹今夏韓式美妝趨勢，除了有專業示範教學之外，現場還會挑選三位民眾，由帥氣昀熹歐巴親自為您化上眼妝或脣妝，各位愛美的媽媽阿姨姐姐妹妹們千萬不可以錯過！
每個整點不但有可愛的韓國大頭娃娃表演K-POP舞蹈，也將有不同的旅遊主題介紹，例如舉辧2018平昌冬奧的江原道、韓劇韓綜拍攝最夯景點的京畿道和仁川、自由行旅客經常使用的機場鐵路。
此外，韓國代表飯店－新羅酒店集團、全羅道最大都市－光州、全羅南道海岸旅遊時必訪的順天市和麗水市、以風景秀麗聞名的忠清北道、韓國農漁村休憩觀光資訊、有美麗之島之稱的濟州、集結釜山、大邱、蔚山、慶尚南北道的嶺南圈、或是航空公司達人分享等等，希望能讓台灣民眾們更了解韓國的多樣化
來到韓國館不但讓大家玩得開心，也買得開心，各家旅行社除了包裝了各地區、各類型的旅遊商品，韓國觀光公社還準備了精美實用的下單禮，同時，也針對不同主題／地區的商品提供加碼好禮！
(中時電子報)
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