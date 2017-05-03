台鐵貢寮出軌原因曝光：轉向架組件脫落撞地

台鐵莒光號TR40型轉向架位置示意圖。轉向架穩定與否攸關列車行駛安全，轉向架不僅承載車體自重和載重，也具有煞車及減震系統等，引導車輛沿鐵路軌道順暢運行。圖中車輛非此次肇事車輛。（台鐵提供、張家豪後製）

涉及此次貢寮出軌意外的台鐵莒光號TR40型轉向架之各組件名稱及位置示意圖。圖中車輛非此次肇事車輛。（台鐵提供、張家豪後製）

台鐵莒光號4月30日在貢寮站附近，發生近1年內第3次載客列車出軌意外，據了解，台鐵已有初步事故原因調查回報，是因第6節客車第2個轉向架組件中，固定「下搖枕」的「吊耳」裂開，所以下搖枕無法再支撐「枕簧」，導致枕簧的「吊銷」被扭斷，枕簧因而下垂碰地，又影響「油壓避震器」也著地。行經貢寮站後，下垂的枕簧及油壓避震器撞擊軌道路線上的轉轍器岔心，終致車輪偏離軌道出軌。

另外，枕簧及油壓避震器下垂撞擊地面，也濺起石碴，彈到軌道旁民宅，傷及1民眾；列車出軌後，幸車上旅客無人受傷，但導致雙溪到貢寮站間改西正線單線雙向行車，出軌列車直到凌晨4:00才被拖回貢寮站，始恢復雙線行車。最後共影響48列車次，合計誤點2153分鐘，延誤旅客12195人。

轉向架的穩定與否，攸關火車行駛安全，據維基百科指出，轉向架是直接承載車體自重和載重，引導車輛沿軌道運行，保證車輛順利通過曲線，並減緩震動和衝擊。每節車廂有2個轉向架，各連接4個輪子。

台灣鐵道暨國土規劃學會秘書長陳彥良指出，該組轉向架的下搖枕吊耳裂開，有可能是材質品質出問題，但也很有可能是吊耳為耗材，經長期使用已疲乏，終致裂開，照理說應提早更換。他指出，台鐵需嚴加檢視各級檢修是否落實，調查上次是何時更換吊耳。

據台鐵規定，該莒光號車種屬C級車種，每40天就要進行一次一級檢修、1年到1年半內各裝置要二級檢修、2年以內要三級檢修、15年內要四級檢修，都應該詳加檢視轉向架。

陳彥良表示，台鐵也應注意背後是否有工程人員的經驗傳承及斷層問題，像是組件若無法從外觀判斷是否損壞，有時會用敲打聽音，判別有無損傷，「執行的人有經驗就相當重要，年輕人也要老師傅帶才會『出師』。」陳強調，台鐵必須深究問題出在哪，否則出軌只會一再發生。

經查，該款莒光號是因外交關係，台鐵無法再向日本購車，所以改向唐榮鐵工廠（台灣車輛公司前身）訂購，車齡已40多年，轉向架為從印度引進TR-40型。原同款車有35輛，自2000年起陸續報廢，至今只剩近10輛在籍。

另據透露，當時貢寮站值班站長除了已發現肇事列車後方塵土飛揚，也聽到行車調度無線電傳出肇事列車車長呼叫司機員停車，因此司機員當時就有煞車，否則肇事車輛恐以更高速出軌，造成更大損害。

台鐵行保會回應，詳細事故原因待明日台鐵各單位討論後會公布，並交「交通部鐵路營運監理小組」確認最後調查結果。

(中時)