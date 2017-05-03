5月3日各報頭版要聞

各報頭版要聞

重點要聞

●年改、前瞻今續審朝野對峙

立法院委員會今將再開年金改革與《前瞻基礎建設特別條例》草案兩大戰場，藍委針對年金改革採取「文鬥」，提出各項修正動議，在重審前瞻基礎建設計畫上，國民黨態度強硬，不排除發生「武鬥」，要求整個條例退回行政院！占主席台 強硬要求退案

●台幣狂攻2字頭 日圓跳水逼近0.26

台北匯市昨日上演闖關大秀，新台幣對美元匯率力搏「2字頭」，盤中一度衝破30元大關，終場得而復失；反觀日圓對美元續弱，一來一往間，新台幣對日圓更強，台銀掛出的日圓現鈔價擦出0.2704元低點，直指0.26字頭。

●執政周年 挺小英年輕人崩盤 20～29歲「不滿」高達63％

蔡英文就職總統將滿周年，年輕人支持度大崩盤！《美麗島電子報》昨公布最新「蔡總統執政一周年」民調顯示，支持族群出現大逆轉；原先最挺蔡的20至29歲年輕族群，如今反成各年齡層中「最不滿蔡英文」一群，不滿蔡表現者高達63.3％，比2016年執政後首次民調多53.1個百分點，年輕人對小英由期望轉失望，高居各年齡層之冠。

重點要聞

●加工活著是悲劇 拒為平鑫濤插鼻胃管決裂繼子女

七十九歲作家瓊瑤和皇冠出版社創辦人平鑫濤結婚將滿三十八年，但瓊瑤直到上月才公開平鑫濤失智和中風住院四百多天，她推崇安樂死，近日更為一根鼻胃管爆粗口，也多次提到跟平鑫濤與前妻所生三名子女的意見衝突。平鑫濤兒子、皇冠發行人兼副社長平雲跟姊姊平瑩、平珩討論後，昨凌晨發聲明指瓊瑤背離事實，強調父親「是失智非病危」，忍痛將「家醜」搬上檯面，要瓊瑤「把父親還給我們」；瓊瑤為此萬念俱灰、決定放手，「加工活著就是一個悲劇，他要轟轟烈烈活著，不要悽悽慘慘躺著，這叫殘忍，可是他們認為是愛。」正式與三名繼子女決裂。

●狼師遭揭底 「讓他身敗名裂」

才女作家Ａ女上周四上吊身亡，雙親發聲明指控有補教名師誘姦女兒，日來網友肉搜指國文補教名師Ｃ師即誘姦者，高雄市議員蕭永達昨舉行記者會，公開點名Ｃ師本名與任職補習班，要求出面道歉。但傳聞已赴中國的Ｃ師仍神隱無回應，Ｃ師任教的桃園、台南、高雄補習班則已撤掉Ｃ師課程，桃園補習班表示Ｃ師「不知去向」，高雄補習班更在上周五Ａ女身亡隔天將Ｃ師解聘。立委王定宇昨轉述，Ａ女父親悲痛告訴他「接下來，我會用餘生來為孩子追討這件事情！」

●台幣強升 盤中再現29字頭

外資匯入、韓元走強，台幣昨一度衝破30元大關，見到29字頭，最高來到29.98元，終場以30.062元兌1美元作收，大漲1.56角，改寫逾2年半新高。台幣兌日圓價格逼近0.26字頭，創1年半新高，半年不到，換5萬元台幣就多了2.3萬日圓，等於賺了3張東京迪士尼樂園門票。

重點要聞

●蔡總統拋兩岸「三新」主張 需有結構性合作關係

蔡英文總統在五二○就職周年前夕，接受聯合報專訪時，拋出「新情勢、新問卷、新模式」的兩岸關係互動新主張。蔡總統強調，在這種變動中的情勢，台灣與中國大陸要共同來維持一個和平穩定的狀態，這是雙方需要努力的，而且需要有一些結構性的合作關係。

●德俄恢復對話 梅克爾見普亭

德國總理梅克爾二日訪問俄國，與俄國總統普亭商討烏克蘭和敘利亞情勢，這是梅克爾自二○一五年以來首度訪俄，顯示兩國雖有很深的歧見，但已恢復對話。普亭與梅克爾會談後，將與美國總統川普通電話，兩人冷卻已久的關係是否回溫，備受矚目。

●倒數衝刺 藍黨主席投票率上看6成

五二○國民黨主席選舉進入倒數衝刺，國民黨前天起（五月一日）公開閱覽選舉人名冊，估計四十七萬七千多名的合格黨員，將決定五二○黨的新領導人。黨內分析，在六位黨主席候選人激烈競爭，加上逾一千六百位黨代表候選人同步角逐黨代表的情形下，五二○黨主席選舉投票率，可望上看六成以上。

重點要聞

●插管之爭 瓊瑤、平鑫濤子女決裂

皇冠文化集團創辦人平鑫濤因失智住院，為了要不要讓平鑫濤插管，平鑫濤的兒子平雲、二女平珩與作家妻子瓊瑤公開槓上，也踢爆了五十多年的家族恩怨。

●澳洲鑽石認證年會 中國惡霸趕台灣代表出場

國際鑽石認證制度「金伯利進程（Kimberry Porcess）」年度大會一日在澳洲西部的伯斯舉行開幕儀式，台灣代表團卻被中國代表團蠻橫趕出會場，主辦方為讓會議繼續進行，被迫將台灣代表團請離歡迎儀式會場。但與會者對中方的行徑相當不滿，紛紛在社群媒體「推特」批評中國「無禮」、「令人震驚」，《雪梨晨鋒報》也引述與會的澳洲高層說法，痛批中國「惡劣」、「不尋常」。澳洲外交與貿易部也表示已向中國駐澳大使表達關切。

●半癱翁無水糧 10樓丟瓶中信求救

八十歲韓籍金姓老翁行動不便，獨居高市鹽埕區一棟大樓內，餓肚子一整天後，動手製作瓶中信求救，他在空瓶塞進求救字條寫著「救命」、「水、水、水」以及他的住址，因怕被當成垃圾，又塞進一張千元鈔，從十樓住處窗戶丟下，這招果然奏效，路人撿到後趕緊去報警，老翁成功解除困境。

(中時電子報)