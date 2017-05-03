NBA》騎士隊缺將 想找賈奈特重出江湖

前塞爾提克前鋒賈奈特成為節目主持人。(美聯社資料照)

還記得前騎士中鋒波格特嗎？他去年被勇士隊釋出，本季在交易大限後(3月初)加盟騎士，首戰只打了58秒就受傷報銷，黯然離隊，讓騎士哭笑不得。總教練泰隆盧表示他當時還慫恿賈奈特重出江湖，但是沒有成功。

那時騎士隊還在找人手補強，泰隆盧邀請賈奈特入隊，「老兄，你應該回來幫我的忙。」賈奈特笑說，如果泰隆盧和波西(James Posey, 騎士隊助理教練, 賈奈特前隊友)都還是球員的話，他願意加入。「可現在你們都是教練，我還是算了吧。」賈奈特退休後已找到新事業，他與前球星韋伯(Chris Webber)主持的籃球節目「21區」(Area 21)反應頗佳。

賈奈特的妻子向泰隆盧詢問他丈夫回歸的可能性，泰隆盧表示，「明年我們應該可以說服他，我想他每場還能打個8分鐘左右。」賈奈特本月份將滿41歲，他於上季結束後退休，即使以39歲之齡，他仍舊每場先發，平均上場14.6分鐘。

(中時電子報)