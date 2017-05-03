藝術創作進駐中市府 洽公也有好心情

中市府研考會主委柳嘉峰（中）打造辦公室藝術空間，2日起展出繪畫藝術家郭益逢（右）及石雕藝術家魏國龍（左）的精彩作品。（盧金足攝）

石雕創作藝術家魏國龍在創作時過程中，為自己和知音成就一場修行。（盧金足攝）

藝術家郭益逢以「老梗新說」為題，猴子玩手機自拍，童趣中有深意。（盧金足攝）

為營造公共空間藝文氣息、鼓勵藝術創作發表，市府研考會2日起在台灣大道市政大樓文心樓6樓「研考會藝術空間」舉辦為期2個月的平面及立體藝術創作，展出平面繪畫藝術家郭益逢及石雕創作藝術家魏國龍的精彩作品，開創市府的辦公室美學。

研考會主委柳嘉峰表示，希望市民來市府洽公，能感受這是個有溫度的服務空間，提出構思後，獲得藝術家響應，開啟合作平台，讓市民在研考會享受到藝文小旅行的驚喜。

郭益逢展出的「旋轉木馬裡的化裝舞會」，巨幅畫作將歷史與神話小說人物，全集合在彩筆裡的旋轉木馬，令欣賞者目不轉睛的是「小王子」騎著可愛狐狸，莊子騎騎乘大鵬逍遙著，愛神邱彼特座駕獨角獸，對著世人回眸一笑，他說，畫中傳達浩瀚宇宙，人很渺小的理念，生命很耐人尋味。

「石雕創作時過程，就是一場修行！」魏國龍完成一件石雕作品，有的要花費一年時間，從石頭取材到準確下刀，雕出自己的藝術意境，成就作品，自己身心靈也獲得成長。

柳嘉峰說，「研考會藝術空間」從去年6月藝術策展活動至今，已建立口碑，民眾到市府洽公之餘，也可欣賞藝術作品，甚至有藝術團體慕名前來參觀，未來將持續打造藝術環境空間，深化城市美學。

(中時)