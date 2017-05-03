中市房市加溫，綠園道住宅房價站穩高點

科博園道連接草悟道再延伸到美術館園道，是台中綠覆率極高的綠園道之心。（盧金足攝）

台中國家歌劇院與綠園道，為7期豪宅建案加分。（盧金足攝）

台中市居住設籍人口達277萬餘人，每年約有4.5％增長率「追高趕新北」，台中市長林佳龍看好台中市很有可能最快在明年底成為全國人口數第2大的都市，捷運、鐵路高架化及大型建設陸續到位，吸引就業人口大量遷入台中，房市需求量大增，保值性強的綠園道住宅，房價站穩高點。

北部建商近年積極布局台中，看好台中房市買氣，鄉林不動產研究室表示，台中地理環境與天候，優於其他都會區，土地與房價相對處於中低檔，有力於建商開發，居住品質與房價為外地客青睞主因，西區美術館綠帶推出的豪宅案，有的即已超越7級豪宅價格。

房市景氣受衝擊，但台中房市買氣持續加溫，北部一線建商到台中插旗，除了在西屯區，南屯區，北屯區，太平區等新的重畫區搶地，也跨足市區精華地段的稀有地塊，連北上推案的鄉林建設也回防台中，將土開部調回台中，繼續深耕台中。

鄉林不動產研究室指出，在科博園道附近的新成屋或新案，因為生活環境與台北敦化南路，仁愛路相近，鄉林建設新成屋「鄉林美術館」景觀宅建案，即受到北部企業主矚目。

忠泰建設宣布第2季將在科博館特區推出總銷70億元的大案，邀請國際知名大師卡爾拉格斐設計；勤美集團4月中旬也啟動草悟道洲際酒店與勤美璞真的豪宅投資計畫。

過去幾年少有建案推出的科博草悟園道，是中市名宅最集中的區域，綠園道第一排景觀宅，棟距大、採光好，建商取得這種基地，多會推大坪數住宅，社區內不需多規畫綠廊等設施，這類產品受到50歲以上的換屋族群喜愛。

鄉林集團董事長賴正鎰現身說法，他就是住在科博園道超過30年以上的忠實住戶，與大綠地、大棟距、綠覆比高的綠園道比鄰而居，就是富人聚落。

科博園道連接草悟道再延伸到美術館園道，是台中綠覆率極高的綠園道之心，不少來自台北的客戶綠園道優勢，媲美台北大安區的敦南仁愛生活圈，房價卻一半不到，台中房市成為投資置產熱門標的。

「十年河東、十年河西！」賴正鎰說，風水輪流轉的區域輪動定律，台中房市除了7期之外，最火紅的當屬科博館、美術館所在的綠園道兩旁，尤其是建地稀有的科博館周邊、草悟園道、美術園道，帶動房市買氣。

(中時)