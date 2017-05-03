化解13年心結 小S自曝攻擊林志玲原因

小S接受專訪時，自曝攻擊林志玲內幕。(圖/本報系資料照)

小S和林志玲總在節目上互嗆較勁，不僅成功掀起話題，也成為觀眾最喜歡收看的橋段，近日為了蔡康永執導新片《吃吃的愛》宣傳，小S也自曝13年來的心結內幕，她表示總摸不透林志玲在想什麼，甚至覺得兩人中間隔著一道鴻溝。

小S接受雜誌《ELLE》專訪，透露兩人聊的話題相當無聊，除非攻擊她或鬧她，才看得出些許反應，回憶起某次錄影結束又順勢攻擊林志玲幾句，等到對方到化妝室道歉尷尬握手，未料又陷入沉默的窘境，讓小S大嘆「就真的沒話聊」，至於為何偏愛攻擊林志玲?小S表示「因為她是第一名模啊，不然我要去攻擊第七名模嗎？大家也不知道她是誰?此外在節目中感受到林志玲氣場非常和善，攻擊她的反應也可相當可愛，才發覺她的EQ很高，所以才選擇攻擊她」。

對此林志玲表示，小S知道她不在乎被攻擊，加上擔憂講別的女明星怕對方生氣，所以才比較「針對」她，不過小S也會拿捏尺度不會越界，對她而言這是兩人間有默契的「互動」，不僅自己覺得相當好笑，就連親友都覺得是種娛樂，對於外界有人為她抱不平，她則表示不會覺得小S在傷害她，而是愛她才會黑她。

兩人在合拍電影後，林志玲也逐漸打開心房，以前從不參與有陌生人聚會的她，甚至帶著哥哥的小孩參加小S辦的派對，這讓身邊姐妹大S、阿雅難以置信，對此小S也笑說「完蛋了，我可能會把她拉進姊妹淘，她是正常人」，此外知道林志玲喜歡家庭的感覺，也積極在幫忙物色對象。

(中時電子報)