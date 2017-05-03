川普普丁3度通話 G20有望1對1會談

川普與普丁2日第3度通話，2人有望於7月舉行的G20峰會1對1會晤。（圖摘自東網）

美國總統川普與俄羅斯總統普丁昨（2）日3度通話，針對敘利亞衝突進行討論，以找出解決辦法，並預計在7月舉辦的G20峰會首度1對1會面。

據《東網》報導，對於川普和普丁的通話，白宮與克林姆林宮皆發表聲明，稱2人除了討論敘利亞戰亂問題，也進一步商討如何打擊中東地區恐怖主義分子，另外也協商如何解決北韓危機。3~4日在哈薩克舉行的敘利亞停火會議，美方也將派出代表參加。

據俄媒報導，7月在德國舉行的G20峰會，川普和普丁不僅會出席，也將順道進行首度1對1會談。自川普上任以來，已與普丁通過2次電話，第1次是普丁1月致電恭喜普丁上任，第2次是聖彼得堡（Saint Petersburg）發生地鐵炸彈攻擊時川普致電普丁，本月2日是2人第3度通話。

G20為「二十國集團」（Group of Twenty）的縮寫，是1個國際經濟合作論壇，1999年12月在德國柏林成立，由7國集團（美、英、法、德、義大利、日本、加拿大）、金磚5國（中國、印度、巴西、俄、南非）及7個重要經濟體（澳洲、墨西哥、韓、土耳其、印尼、沙烏地阿拉伯、阿根廷）和歐盟組成。G20的GDP（國內生產總值）總量約占全球GDP的85%，貿易占全球貿易總額80%以上，人口約占全球2/3，讓國家就國際經濟、貨幣政策進行非正式對話，以穩定國際金融與貨幣體系。第12次領導人峰會將於7月7~8日在德國舉行。

(中時電子報)