川普普丁3度通話 G20有望1對1會談
美國總統川普與俄羅斯總統普丁昨（2）日3度通話，針對敘利亞衝突進行討論，以找出解決辦法，並預計在7月舉辦的G20峰會首度1對1會面。
據《東網》報導，對於川普和普丁的通話，白宮與克林姆林宮皆發表聲明，稱2人除了討論敘利亞戰亂問題，也進一步商討如何打擊中東地區恐怖主義分子，另外也協商如何解決北韓危機。3~4日在哈薩克舉行的敘利亞停火會議，美方也將派出代表參加。
據俄媒報導，7月在德國舉行的G20峰會，川普和普丁不僅會出席，也將順道進行首度1對1會談。自川普上任以來，已與普丁通過2次電話，第1次是普丁1月致電恭喜普丁上任，第2次是聖彼得堡（Saint Petersburg）發生地鐵炸彈攻擊時川普致電普丁，本月2日是2人第3度通話。
G20為「二十國集團」（Group of Twenty）的縮寫，是1個國際經濟合作論壇，1999年12月在德國柏林成立，由7國集團（美、英、法、德、義大利、日本、加拿大）、金磚5國（中國、印度、巴西、俄、南非）及7個重要經濟體（澳洲、墨西哥、韓、土耳其、印尼、沙烏地阿拉伯、阿根廷）和歐盟組成。G20的GDP（國內生產總值）總量約占全球GDP的85%，貿易占全球貿易總額80%以上，人口約占全球2/3，讓國家就國際經濟、貨幣政策進行非正式對話，以穩定國際金融與貨幣體系。第12次領導人峰會將於7月7~8日在德國舉行。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。