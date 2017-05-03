周杰倫怒斥保安引論戰 女歌迷出面道歉還原真相
天王周杰倫日前在西安演唱會上，因心疼歌迷燈牌被丟地上，怒斥安保人員「滾出去」，事後雖出面道歉，仍引發風波，一名自稱是當事人的女歌迷，跳出來道歉並還原真相，「舉燈牌也是想被注意到」。
周杰倫怒罵安保人員，事後發現是誤會一場，他發文致歉，不過風波愈演愈烈，有網友指出他罵的不是保安，而是犧牲休假到場維護秩序的「公安」(警察)，因此掀起正反兩方論戰，雖經紀公司澄清，被罵的不是公安，仍引發風波，他也再次錄製影片道歉，並親自到演唱會的保安指揮部，向所有值勤人員致謝，還遞交道歉信給部門領導。
而自稱是當事人的女歌迷，也出面還原真相，她表示當時大家都想被周杰倫點到，發生了推擠，安保人員為了維護秩序，把她的燈牌扔到舞台下，但因為安保人員背對舞台，才沒發現回應，她也向安保人員道歉，表示發生這樣的事她也始料未及，更沒想到把對方推向風口浪尖，「你們加班也是為了我們歌迷有一個良好的安全的現場觀演環境，對不起」。
她也跟周杰倫致歉，為了能被偶像點到才製作燈牌，「沒想到您會因為我的原因，會跟安保人員發生誤會，感謝您這麼維護我。」她希望讓網友了解真相，解除大家對他們誤會和負面影響。
(中時電子報)
關鍵字：周杰倫、
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