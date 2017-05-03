親子出遊好去處！來花蓮探極地冰屋、吹13級颱風

光隆有許多體驗設施，圖為穿越颱風。(圖/李念庭攝)

親子假日出遊，去膩遊樂園、森林野餐了嗎？不妨來光隆博物館展開「花蓮深度之旅」，探在地產業發展背景、賞石材雕刻藝術，與孩童一同體驗零下低溫的極地氣候、13級颱風威力及地震的搖晃感。

創立於1967年、以石材起家的光隆企業，近年致力於觀光轉型，2000年成立花蓮縣內第一家私人博物館「光隆博物館」，將在地產業元素化為展品及互動體驗，深化遊客對花蓮自然人文的認識，發揚後山觀光價值。

光隆博物館有4大產業主題常設展區，包括地質與石礦產業、地球科學與生命演化、星際幽浮與火箭科技等，多元主題特展區則與石材、玉石的藝術呈現有關，有「石在好美，歷屆國際石雕創作展」、「奇雅共賞，原礦與奇雅石特展」，及「心光隆石，五十周年影像紀實展」。

極地冰屋體驗。(圖/李念庭攝)

最令孩子期待的寓樂互動體驗設施分為三大區，一是地震動態情境模擬，讓遊客從強烈震感中，學習防災相關知識；二是極地低溫旅行，體會零下7-13度極致凍感，三則是颱風風力體驗，感受13級、每秒35公尺的颱風威力。

光隆企業副總曾俞翔說，未來光隆會繼續深耕觀光產業，透過產學合作、田野調查，開發更多在地故事，提高花蓮旅遊亮點及文化價值，也會推出三天兩夜、兩天一夜小旅遊，帶動區域觀光。

光隆企業五十周年慶將於7/19登場，向旅客展現石材產業觀光轉型的亮麗成績

(中時電子報)