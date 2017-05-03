親子出遊好去處！來花蓮探極地冰屋、吹13級颱風
親子假日出遊，去膩遊樂園、森林野餐了嗎？不妨來光隆博物館展開「花蓮深度之旅」，探在地產業發展背景、賞石材雕刻藝術，與孩童一同體驗零下低溫的極地氣候、13級颱風威力及地震的搖晃感。
創立於1967年、以石材起家的光隆企業，近年致力於觀光轉型，2000年成立花蓮縣內第一家私人博物館「光隆博物館」，將在地產業元素化為展品及互動體驗，深化遊客對花蓮自然人文的認識，發揚後山觀光價值。
光隆博物館有4大產業主題常設展區，包括地質與石礦產業、地球科學與生命演化、星際幽浮與火箭科技等，多元主題特展區則與石材、玉石的藝術呈現有關，有「石在好美，歷屆國際石雕創作展」、「奇雅共賞，原礦與奇雅石特展」，及「心光隆石，五十周年影像紀實展」。
最令孩子期待的寓樂互動體驗設施分為三大區，一是地震動態情境模擬，讓遊客從強烈震感中，學習防災相關知識；二是極地低溫旅行，體會零下7-13度極致凍感，三則是颱風風力體驗，感受13級、每秒35公尺的颱風威力。
光隆企業副總曾俞翔說，未來光隆會繼續深耕觀光產業，透過產學合作、田野調查，開發更多在地故事，提高花蓮旅遊亮點及文化價值，也會推出三天兩夜、兩天一夜小旅遊，帶動區域觀光。
光隆企業五十周年慶將於7/19登場，向旅客展現石材產業觀光轉型的亮麗成績
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。