日和平憲法70週年 近6成民眾反對恢復戰爭權

日本現任首相安倍晉三，日前參加和平憲法70週年大會發表修憲演說。（圖/美聯社）

戰後盟軍主導、於1947年5月3日頒布施行的《日本國憲法》，在今日迎來70週年，當年為斬斷任何重新揚起軍國主義的機會，透過第九條限制，讓日本進入有別戰前的「和平憲法」時代。然而隨著時局變化，現任首相安倍晉三（Shinzo Abe）在上任之初便極力推行修憲，試圖凍結或廢止「第九條」，讓日本能名正言順地發展國防武力，但據日媒調查，僅4成3的日本民眾贊成修憲，而更有近6成民眾反對廢除「第九條」條文。

據日本NHK電視台報導，被稱為「和平憲法」的戰後《日本國憲法》迎來70週年，首相安倍晉三在日前的研討會上，仍不忘大聲疾呼，希望國會和人民能支持修憲的方向。但不僅國會窒礙難行，最新的民調顯示，僅4成3的日本民眾認為有全面修憲的必要，而在是否廢止第九條「放棄戰爭和軍隊」時，有近6成的民眾表示堅決反對，因為憲法之所以和平，就是因為這項限制，他們並不希望再起波瀾。然而從制度面來看，修憲需要國會2/3以上席次支持，但包含以蓮舫為黨魁的民進黨、日本共產黨、社民黨等在野勢力都表態力抗到底，恐怕修憲將是安倍任內最頭痛的議題之一。

安倍晉三對於修改現在憲法的主張。（圖/美聯社）

1947年5月3日公告實施的戰後《日本國憲法》，時任首相為吉田茂。（圖/日本政府網站）

日本無條件投降後，初期由美國成立盟軍最高司令部（GHQ）管理，讓總司令麥克阿瑟將軍（Douglas MacArthur）成為當年日本真正握有實權的統治者。1946年起，在多次與政治領袖幣原喜重郎和吉田茂等商議後，取得日美雙方原則共識後，由美軍的法學專家草擬、部份參考明治憲法內文，完成這部保留天皇象徵地位、男女平權、公民權保障和放棄戰爭的憲法。其中第九條包含放棄戰爭、不維持武力、不擁有宣戰權，讓戰後日本因而不能擁有正式的軍隊，而改組成以自我護衛為主體的自衛隊。

日本昭和天皇簽署新版《日本國憲法》。（圖/維基百科）

面對安倍高調修憲的主張，蓮舫在記者會上嚴正砲轟首相，她認為，「對國民、和平、基本人權的尊重，是當前的憲法所要主張的概念。戰後的日本，在自由民主與和平下迅速恢復成長，就是有賴於此制度的鞏固。但如今安倍卻一再地要摧毀這個體制，欲強行通過修憲取得更大權力。」而前幾日派遣出雲號護衛艦出海，更被大陸媒體認為，這是安倍欲強渡關山的手法之一，似乎讓「和平憲法」的焦點被模糊化了。

(中時電子報)