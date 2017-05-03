馬克宏當定法國總統？關鍵極左選民不愛他！

法國總統候選人馬克宏向民眾揮手致意。（美聯社）

法國極左傾向代表人物梅蘭雄。（美聯社）

法國總統大選進入決選階段，民調顯示39歲中間派馬克宏，有極高機率成為史上最年輕法國總統。不過大選仍有變數，那就是多達700萬人的極左傾向支持者，有65%不挺馬克宏。

中間派的馬克宏（Emmanuel Macron）和極右派的瑪琳．勒龐（Marine Le Pen）於第一輪投票勝出，將在7日的第二輪投票中，決定誰登上總統大位。

中央社報導，首輪投票落敗的左派候選人阿蒙（BenoitHamon）和右派候選人費雍（Francois Fillon）都公開呼籲自己的支持者在決選中投給馬克宏，以阻擋極右派勢力。

然而首輪拿到約700萬票，得票率19.58%的極左傾向代表人物梅蘭雄（Jean-Luc Melenchon）卻不願表態支持馬克宏，只說自己不會投給極右派。

梅蘭雄領導的政治運動「不屈法國」（La France insoumise）近日發起調查，詢問自己的支持者會如何投票，超過24萬人回覆。其中36.12%的人打算投空白票或廢票，29.05%乾脆棄權，只有34.83%願意投給馬克宏。

(中時電子報)