台南文創之旅》關廟嘗綠筍、鳳梨、麵！看彩繪讓新光社區重生

繽紛彩繪讓台南關廟「新光社區」重新找回活力與與生氣。（林宜靜 攝）

可愛彩繪療癒人心！也讓一個恐荒廢的老社區重新找到新生命！來台南關廟來趟小旅行吧！品嚐用自然陽光曬的手工麵線、酸甜多汁鳳梨、鮮美爽口綠筍，看超萌彩繪如何讓鐵皮屋、三合院增添色彩！騎上單車伴隨風欣賞聚落、古厝、山林之美，原來台灣還有那麼美的村落、藏著一段段美好動人故事，等待旅人親身來發現！

「新光社區」古早三合院搭配彩繪，呈現另一種繽紛美。（林宜靜 攝）

●繽紛彩繪活絡村莊 關廟「新光社區」展現新活力

少子化日益嚴重、年輕人到城市裡工作，近些年部分台灣眷村、老舊農村逐漸凋零沒落，村裡只剩下年老長者、有時幫小孩帶孫子。過去原本熱鬧的街道，人潮漸漸消失、原是社區上唯一的一間柑仔店於數年前熄火，也許再過幾年，這個社區就真的消失了，僅能存在村民的回憶中。

「新光社區」童趣彩繪，融合卡漫風情和當地人文特色。（林宜靜 攝）

新光社區位於關廟區東北方，有著關廟最富盛名的宋江陣、竹編藝術，卻因人口外移、道路整修而逐漸沒落。所幸在村民奮發自立、當地農會創意發想下，決定以「彩繪」做為主題，搭配「單車旅遊」、「美食」、「專業導覽」，以社區觀光為訴求，讓「新光社區」呈現新風貌，重展「新光」。

關廟「新光社區」裡的童趣彩繪。（林宜靜 攝）

約400公尺長、3公尺寬的北寮老街是「新光社區」的主幹道，沿途可見一面面色彩繽紛的童趣彩繪。可愛的貓熊在綠色鐵皮屋裡大玩吊乾槓、辛勤羊兒拉著「一羊車」的可愛雕塑、北海道五彩繽紛花海映入門牆上、古色古香三合院裡藏著有如梵谷名畫的濃豔色彩。

關廟有名的稻田、鳳梨田、水塘、都是彩繪的創作題材！（林宜靜 攝）

仔細一瞧，這些彩繪裡隱約還有「密碼」呢！關廟有名的稻田、鳳梨田、水塘、都是彩繪的創作題材！看似樸實的技巧中，卻藏有村民對這塊土地的熱情、豐富的人文底韻。遊客在寧靜小村里遊覽時，不時還有超萌「喵星人」來探頭探腦，讓這曾經快荒荒一息的村落里充滿盎然生機。

「新光社區」花朵盛開，迎接遊客到訪。（林宜靜 攝）

新光社區的「竹編工藝」遠近馳名。（林宜靜 攝）

●竹編工藝藏玄機 DIY玩創意

除彩繪讓人驚豔外，事實上，關廟「新光社區」早期也是台灣重要的竹編重鎮。在民國60年代，家家戶戶對這項手作工藝幾乎都很嫻熟，供應不少外銷需求，也促進民生經濟。 然隨著人口外移，這項老技術也荒廢了。

社區內還有開設「竹編工藝」DIY，受到大小朋友歡迎。（林宜靜 攝）

在彩繪村成功帶動觀光後，村裡的居民也熱議要將「竹編工藝」文藝復興，社區發展協會邀請3位平均年齡逾八十多歲的耆老「重出江湖」，並開設「竹編博物館」。在休假期針對觀光客推出「彩繪村」導覽行程，加上出竹編研習DIY，由三大耆老即席指導。

新光社區發展協會總幹事吳宗寶為遊客導覽「彩繪村」。（林宜靜 攝）

據社區發展協會總幹事吳宗寶表示，結合工藝、彩繪的導覽行程很熱門，假日行程都要提早預約，其中竹編DIY更是受到小朋友歡迎，觀光也為傳統社區帶來新的活力與商機。

受陽光、自然風曬乾的「關廟麵」。（林宜靜 攝）

●「關廟三寶」鳳梨、綠竹筍、關廟麵

走訪彩繪村、玩竹編DIY後，不免也會有點累了，這時來品嚐社區媽媽準備的道地風味餐。來品嚐「關廟三寶」的美味吧！受陽光、自然風曬乾的「關廟麵」香Q有勁、綠竹筍不管搭配肉絲、與沙拉醬涼拌都香甜可口、更遑論甜度高又帶有濃郁的關廟鳳梨，不管炒菜、煮湯、或單純當水果吃，都超美味。

品嚐社區媽媽準備的道地風味餐。來品嚐「關廟三寶」（關廟麵、綠筍、鳳梨）的美味吧！（圖取自新光彩繪社區/嗊哩生態農村Facebook）

話說鳳梨竹筍是關廟最大宗農特產品，當地政府與民間團體為了讓民眾更能了解在地文化，特別在每年約在夏季時期舉辦鳳梨竹筍文化節，如鳳梨酥評鑑賽、農產品展售活動、竹編藝術與童玩製作DIY、園遊會、農產品生態製作過程展、藝術表演和文化晚會等，讓民眾能在來關廟看台灣農村之美。

新光社區舊名「嗊哩」，更名的原因據說是自從村裡通了電力後，讓村裡有了「新光」。（林宜靜 攝）

●新光社區早期名為「嗊哩」 在地人談「社區重造」

「新光社區」因彩繪重新找到活力，然其實在地人對社區的改名仍有些不捨！社區發展協會總幹事吳宗寶為導覽觀光時最後都會帶遊客們看一個「北寮老街」的一個看板詩坐，詩的標題為「嗊哩迎客」，其實新光社區舊名「嗊哩」，更名的原因據說是自從村裡通了電力後，讓村裡有了「新光」。

全部用「竹子」所蓋起的「嗊哩小舖」，冬暖夏涼，是村民、遊客喜愛的好去處。（林宜靜 攝）

然吳大哥有些感嘆說，其實大多數村民還是喜歡這個「古早名」，因為全台灣有很多「新光」，大家想到這兩個字多會想到百貨公司，而叫「嗊哩」這是全台灣唯一。當村名更動後，見證村里起起落落、在看到大家團結一心，讓村裡帶來活潑朝氣，村人也盼有更多人來此，品嚐特色美食、聽人文故事，瞭解「新光社區」的歷史與美好。

透過村民彩繪，讓「新光社區」重新找回活力。（林宜靜 攝）

喜歡生態的朋友不妨也來龍崎區「牛埔農塘」一遊。（林宜靜 攝）

●台南之美說不盡 「牛埔農塘」賞生態美

除「新光社區」靠彩繪重生外，其實台南的美景也是值得旅人一再造訪。喜歡生態的朋友不妨也來龍崎區「牛埔農塘」一遊。抗蝕能力低的黃砂土及青灰岩地質在經年累月的地表沖蝕及溪流侵蝕作用下，造就了景觀獨特的月世界風貌。

在牛埔泥岩水土保持教學園區入口旁，設有在地文化展示館，目前由「草地博士」林仙化老師擔任服務志工兼解說員。（林宜靜 攝）

在牛埔泥岩水土保持教學園區入口旁，設有在地文化展示館，陳設了各類藝品、竹雕、畫作等，目前由「草地博士」林仙化老師擔任服務志工兼解說員。人文、生態兼具的美景還有環保意義，台南市政府為達水土保持成效、減低下游洪災、維護景觀特色並兼顧生態教育宣導等多重目標。

台南知名地標「億載金城」。（達志影像／shutterstock提供）

夏天就快來了，不妨相揪好友來趟台南之旅吧！早上學府城人吃生燙牛肉湯、安平老街拍歷史建築，也別忘了來新光社區看彩繪、玩竹編DIY。為讓旅人更方便遊覽大台南，許多景點「台南市公車」都有到，如想更輕鬆自在，也能騎著T-bike隨意逛逛！

近幾年以文創走出自己特色的台南「神農老街」。（達志影像／shutterstock提供）

旅行不只是看風景、嘗美食，而是透過行走改變我們對於生活的想法。現在就出發吧！台南！我來了！

(中時電子報)