MLB》鶯襪大戰爆種族歧視 紅襪球團道歉

紅襪球迷起身鼓掌，向金鶯亞當瓊斯致歉。(美聯社)

金鶯與紅襪的「鶯襪」大戰爆出令人難受的種族歧視事件。金鶯重砲亞當瓊斯在芬威球場遭到紅襪球迷侮辱，球迷拿出一包花生米砸他，還數度以「黑鬼」辱罵他。亞當瓊斯說：「我打棒球賺錢養家，我不明白為何受到這種侮辱。」

這不是亞當瓊斯首度被芬威球場的球迷辱罵，但是5月2日的這場比賽格外嚴重，這與鶯襪恩怨在美東的升溫，以及近來馬恰多的鏟人事件有關。紅襪當場驅逐了34位球迷，不過亞當瓊斯認為這樣的處罰根本不痛不癢。

「那些惡劣球迷必須遭到罰款，1萬或2萬美元，讓他們也『肉痛』一下。」亞當瓊斯也指出，這次球迷丟的只是花生米，如果丟的是更危險的物品怎麼辦？而且那包花生米沒有打中亞當瓊斯，遭殃的是站在他旁邊的一位波士頓警察。

紅襪球團總裁甘迺迪對此發表聲明：「紅襪隊正式向亞當瓊斯以及金鶯全隊道歉，我們絕不容忍此類事件發生。這種不當行為必須被立即通報，違規者也必須被逐出球場，我們正在重新調查前役的事件。」

當晚的現場有33489名觀眾，行為不檢的仍屬於極少數。事件爆發後，在雙方4連戰的第2戰，輪到亞當瓊斯上場時，主場紅襪球迷特地起身為他鼓掌，以表達對他的歉意。

(中時電子報)