五星級吐司只要50元 每日限量50條
五星級飯店附設的烘焙坊近年正流行，且家家各有不同強項，例如神旺飯店普諾麵包坊的生巧克力蛋糕、台北喜來登飯店The Deli烘焙坊的波蘿乳酪、國賓飯店le bouquet繽紛蛋糕房的起酥紅豆麵包、台北花園酒店六國麵包坊的雜糧乳酪、台北圓山飯店 圓山烘焙坊的香蕉麵包等等，許多都是秒殺商品，而華國飯店最強的則是吐司，慶祝50週年，平時每條百元起跳的各式吐司，5月起每日限量50條每條只要50元。
華國飯店一樓烘培坊「甜點遊戲」的吐司頗有口碑且口味多樣，從鬆軟乳香的「原味牛奶吐司」到養生的「紅藜麥吐司」，都讓人愈嚼愈香，招牌的「香橙吐司」更是軟嫩清香縈繞鼻尖，加入有機蔓越莓乾的「蔓越莓吐司」則充滿酸甜滋味變化，不敗的還有「胚芽葡萄吐司」，吐司上頭滿滿都是香甜葡萄乾，小朋友超愛。
慶祝50週年，即日起每週一至週五的午晚餐期一小時（12:00~13:00、19:00~20:00），都將推出「當日推薦手作風味吐司」，每天口味不同，每日限量50條售價都是50元，無法預訂只能排隊。
(中時)
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