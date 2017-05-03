五大連環錯 「前瞻」坑了蔡政權

國民黨立法院黨團在2日立法院院會中占領議場主席台，抗議前瞻基礎建設計畫是綁樁的錢坑法案，要求退回行政院重擬。（姚志平攝）

經濟委員會召委邱議瑩26日不顧國民黨持續大喊「有異議」，宣布《前瞻基礎建設特別條例草案》初審完畢。（陳信翰攝）

4月26日，民進黨不顧在野黨異議，召委邱議瑩強硬宣布初審通過「前瞻基礎建設特別條例草案」，引爆重大爭議。但在24小時內，邱議瑩突坦承議事處理不周全，決定重新排審。箇中曲折令人好奇，媒體報導指出，有五大連環錯導致前瞻出師未捷，已造成蔡政權內傷嚴重。

今日出刊的《壹週刊》報導指出，民進黨這次推前瞻基礎建設計劃，造成五大連環錯：1.綠營執政縣市搶錢難看；2.總統對肉桶政治毫不避諱；3.行政院腦袋指揮不動手腳；4.黨團審法案強度關山；5.決策過程假審議民主。這五大連環錯，讓公民運動團體驚覺奪回政權的民進黨全變了！

包括喊出「今天拆大埔、明天拆政府」的政大地政系教授徐世榮；參與反黑箱課綱、反服貿的台大國發所教授劉靜怡，還有經民連、公督盟、守護民主平台、社民黨、時代力量等等，都一致站出來反對草率通過「前瞻基礎建設特別條例草案」。昔日奪權夥伴站在對立面，蔡英文驚覺大事不妙，企圖亡羊補牢。立法院長蘇嘉全便把邱議瑩召進辦公室密談。結果，邱議瑩扛責任硬生生將自己宣布初審通過的前瞻特別條例拉回重審。

(中時電子報)