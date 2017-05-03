黃曉明帶Baby參加同學會 同框陳坤破不合
男星黃曉明與陳坤以及趙薇是北影同學，如今三人各自在事業上擁有一片天，而昨天陳坤和黃曉明更是出席了一場同學會，由於過去兩人屢傳不合，但昨難得同框，更突然在微博互相關注，被說終於破不合！
陳坤和黃曉明過去因為電影《風聲》傳出不合，有傳黃曉明為了爭角色背地說了不利陳坤的話，這讓過去曾經是好兄弟的兩人產生嫌隙，爾後再也沒啥聯絡。不過昨天兩人難得一起出席了同學會，兩人更和其他同學大做鬼臉，而愛妻的黃曉明，當然沒忘了帶上Baby一起。
不過網友全關注黃曉明與陳坤的互動，兩人還在聚會上獻吻恩師，事後陳坤發文「20年，情真意切」，黃曉明則轉發表示「太愛你們了！」雙方又有了聯繫，讓粉絲直呼「這是最美好的夜晚！」
(中時電子報)
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