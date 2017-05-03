才女作家逝 狼師女兒相關臉書遭洗版

陳★★女兒(如圖)目前擔任模特兒，小才女作家2歲。(翻攝臉書)

才女作家上月27日在台北住處自殺，結束26歲年輕生命，其父母事後發聲明，透露愛女8、9年前曾遭補習班名師誘姦！小說就是A女真實經驗。民眾氣憤，要把狼師揪出來！高市議員蕭永達也在臉書公布狼師姓名，遏止歪風。事件延燒，陳★★神隱，而小才女作家2歲、目前擔任模特兒的女兒，相關臉書也遭網友憤怒留言。

書中提及，崇拜文學的13歲小女孩被父母託付給，同住在大樓裡的國文補教名師「李國華」教作文，而李國華卻利用小女孩崇拜心理汙辱了她，且李國華是慣犯，過去也汙辱另一名女學生，卻是以家長向老師道歉、和解收場。

其後父母透過出版社發聲明表示書中的女主角，思琪、曉奇、怡婷等人，都是女兒(才女作家)一人的親身遭遇，但她為了保護父母和家庭，才隱晦分寫。寫書的目的，是希望社會上不要再有第二個房思琪。

而糾纏愛女長年的夢魘並非是憂鬱症所致，而是8、9年前曾遭補習班名師誘姦。根據《壹週刊》報導，網友表示陳★★有一個女兒，小作家2歲，不僅符合書中對李國華女兒晞晞年齡的描述，並藉由書中其他補教老師的談話「當模特兒、拍過一支廣告」，暗示陳★★女兒職業。

陳★★自喻「補教界馬英九」，與妻子育有一女，常在補習班對學生談起女兒未來想當模特兒的家庭點滴，現在擔任模特兒。網友在女兒相關臉書留言「妳知道你爸做出什麼事了嗎？」、「妳爸會教妳國文嗎？」、「 為什麼壞人吃睡如常，受煎熬的卻是受害者？」、「可以找你爸爸教怎麼右肩？肩膀好痛QQ」、「你爸出國研究囉，研究右肩嗎？肩膀痠痛嗎」、「爸爸右肩很強，佩服」。

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(中時電子報)