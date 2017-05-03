騷擾女學生？補教師PO文澄清反遭打臉

疑遭補教師騷擾的女學生，昨晚PO出一段影片，秀出她跟林姓教師的私密對話及對話時間，並點擊一旁連結秀出該師的臉書，證實該師即為騷擾她的惡狼。(擷取自YOUTUBE)

補教名師騷擾學生風波持續延燒，有網友貼出臉書對話紀錄，影射一名補教名師想約她車上解題。該名遭影射的老師雖在臉書澄清絕無此事，並指他的臉書帳號曾經遭到盜用。不過昨晚網路流出一段影片，當事女學生秀出她跟林姓教師的私密對話及對話時間，並點擊一旁連結秀出該師的臉書，證實該師即為騷擾她的惡狼。該影片曝光後引來網友議論，不過也有部分網友質疑影片遭剪接。

遭網友影射是狼師的林姓補教名師，昨天在臉書發文澄清表示絕無此事，並表示近日網路流傳某台南補教老師以臉書訊息向學生謊稱未婚、性騷擾、誘騙學生事件的文章，有部分網友不明就裡，竟妄言影射甚至直接指明該老師即為本人。本人謹鄭重澄清，從未對受教學生有網路文章所描述的不當行為，文章附圖內所顯示的訊息，亦非本人傳遞！

林姓補教名師說他的臉書在2016年8月間發現有不肖人士盜用本人臉書名稱及大頭貼，隨即向臉書檢舉，惟迄未查獲該不肖冒用本人名義、利用本人在臉書公開分享的授課及打卡等資訊，藉以在網路招搖誆騙之歹徒！「本人目前已緊急限制臉書貼文的閱覽權限，並備具相關證物委任律師向台南警方報案。」該名師PO文底下也有不少力挺他的朋友，並表示「老師加油～」、「我就知道不可能是老師」、「看也知道不是老師～！！」、「老師打卡都是與家人與兒子 怎麼可能騙未婚啦 網路謠言真的扯到爆炸 老師加油」。

不料，當事女學生昨天傍晚再度發布影片反擊，除了秀出與補教名師的私密對話，更將滑鼠移到對話中顯示對話時間，之後更點右下方連結，連結到該師臉書，證明名師就是狼師。當事女學生表示，一開始不敢說是不想讓自己曝光，但女作家自殺讓她感觸很大，並指出當事補教名師不僅不願道歉還反咬讓她很失望，「不只我一人受害，她如果真的要這麼做我也認了，反正我再也不要回台灣了」。

該段影片昨晚隨即在網路流傳，有網友質疑影片真實性，認為影片疑似遭剪接；也有網友表示「原PO真的辛苦了」、「這真的有掛」、「很好的證據」、「謝謝原PO願意站出來」。

(中時電子報)