才女作家頭七 父母懷念最後生日情景
台灣林姓才女作家27日在台北住家內上吊自殺離世，父母聲明，指女兒在8~9年前發生遭補教名師誘姦往事，成一輩子揮之不去的夢靨，希望不會再有下一個受害者，引起社會關注。今(3)日是林女頭七日，林女父母發文追憶三月中女兒生日時情景與line上對話，希望女兒以後要好好睡，不要再有惡夢了，並盼望大家記得她的遺願：是預防！是不要再有第二個受害者！而不是究責任何個人！
追悼全文如下：
含含，
今天是妳頭七回家的日子，
還記得三月中妳生日時，
比比、貓貓、哥哥和妳的line嗎？
（含：）收到蛋糕了，好好吃哦，謝謝貓貓比比哥哥！我從來沒吃過那麼好吃的蛋糕！而且好漂亮！
（哥：）我也有阿糕
（含：）為啥哥的有草莓！可惡
（貓：）他一塊，妳一盒，不要忌妒只有一顆草莓的人。
（比：）怎麼都沒提到比送的貴鬆鬆的馬卡龍呢？齁....
（含：）有啦！今天吃了一顆馬卡龍，好好吃喔，剩下的要很珍惜很珍惜的吃！謝謝比比
（貓：）寶貝兒子女兒，我永遠擁抱著你們，一如你們心裏永遠有我。
孩子！不要説對不起！
妳説，要比比貓貓哥哥永遠記得妳可愛的樣子，我們會的！
孩子！以後要好好睡，不要再有惡夢了喔⋯⋯
P.S. 輕輕誠摯的再拜託大家一次
（1）請不要再將作品內容和作者經歷百分之百地畫上等號。
（2）這幾天來，大家為奕含做的所有努力，我們都有看到，非常非常感激！
（3）奕含本來可以為人女、為人妻、為人母的美好一生，就是我們夫妻倆，餘生拼命也要為臺灣每一個小女孩做到的事。
（4）如果大家疼惜不捨奕含，請記得她的遺願：是預防！是不要再有第二個房思琪！而不是究責任何個人！
林炳煌、賴嘉芳
2017-05-03 凌晨
(中時電子報)
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