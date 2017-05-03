爭取納入前瞻建設 台中火車站打造青創基地
台中市政府積極爭取行政院前瞻基礎建設計畫，已盤點4至8年內短中長期重點計畫，提出五大前瞻基礎建設亮點；其中「中台灣國際創客聚落」結合「台中大車站計畫」，利用舊建國市場用地規劃指標性建物，作為國際創客發展基地，並導入種子企業成為長期合作夥伴，打造為中台灣創新創業場域的示範點。
市府指出，台中鐵路高架化已於去年10月第一階段通車，市府為解決台中火車站前市區公車轉運所產生的交通問題，配合舊建國市場、國光與台中兩家客運均遷至新址的契機，積極協商交通部台灣鐵路管理局、國防部政治作戰局等單位提出「台中大車站計畫」，整合周邊低度利用公有土地，變更為車站專用區。
並獲得內政部都市計畫委員會審議通過。將以「共站分流」概念，整合火車站、市區公車、城際客運轉運站、雙港輕軌捷運站，建構大眾運輸立體廊道。
值得注意的是，中央五大前瞻基礎建設亮點之一的「中台灣國際創客聚落」，也納入台中大車站計畫中，預計落腳於台中車站專用區的舊建國市場用地，將打造指標性建物，作為「創新、設計、創業家精神、行動、成功」為核心的創新創業場域。
市府表示，未來國際創客建物，將直接在空中串聯車站專用區二樓戶外景觀平台、交通轉運站、北側干城商業地區及南側鐵道文化園區、舊倉庫群等，搭配綠空鐵道將人潮延伸至台糖湖濱生態園區，將使該地區成為兼具交通便利、文創觀光、商業及高生活機能的新興城市亮點。
根據市府規劃，創客聚落預計引進德國製造服務設計計畫，融合台中加速創業機制，提供青年流行文化、創業團隊、文創業者、社會住宅、青年旅店等資源，並導入種子企業成為長期合作夥伴，提供業師輔導、資金媒合，將創新技術與產業對接，協助青年創客團隊、文創業者可邊做邊學，幫助創新團隊成長、實踐夢想，成為中台灣創新創業場域的示範點。
(中時)
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