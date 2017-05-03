「父母不可能說謊」 孔劉證實是孔子後代！
韓星孔劉因《鬼怪》人氣暴漲，29日來台辦見面會，吸引大批粉絲爭相目睹，而他之前也被起底是「至聖先師」孔子的後代，對此他笑說：「我的父母應該不可能跟我說謊。」親口證實此事。
孔劉的祖先是曲阜孔氏，而他是孔子的第79代世孫，是《孔子世家譜》所收錄的唯一海外支派，而曾和他合作《餅乾老師星星糖》的孔曉振，則是第81代後人，在輩分上他算是孔曉振的祖父輩，他接受《自由時報》專訪時，除了親口證實這件事，也對於能身為學者的後代感到很自豪。
至於他和孔曉振比起親戚關係，更像是同事或朋友，兩人不僅同公司年紀相當，私下也常見面，他表示對方在演技或是私下，都給予他很大幫助。
(中時電子報)
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