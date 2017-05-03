杜絕狼師 洪慈庸擬提案禁補教師假名授課
女作家之死引起群情激憤，大眾再次正視「狼師」問題，立委洪慈庸擬提案修法，要求補習班老師必須使用真實姓名，否則未來不得招生。
狼師問題層出不窮，據《蘋果日報》報導，時代力量立委洪慈庸將提《補習及進修教育法》修正草案，要求補習班老師必須使用真名，否則未來不得招生，修法條文也將明定，如果合法立案補習班未通報負責人和教職員工有性侵害、性騷擾等不當行為，最重將被廢止登記許可。
2009年，立法院通過《教師法》第14條修正案，明定「教師涉及性侵行為，應先停聘靜候調查，若經學校性別平等教育委員會查證屬實者即予解聘。停聘接受調查期間，不得支領半薪。」附帶決議也提到，校園未來發生性侵事件，若校長、主任隱匿事證或延遲通報，應連帶負起刑事責任。
2013年，《補習及進修教育法》規定修正，補習班老師不能有性侵害、性騷擾或行為不檢等危害兒童權益的前科，否則教育局可處以糾正、限期整頓改善，甚至勒令停招。
由於補習班老師大多以藝名教學，家長不易查證老師的真實經歷，若此提案通過，多少能防止狼師再對學生下手。
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(中時電子報)
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