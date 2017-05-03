美女作家父母證實狼師？王定宇代父駁斥週刊
美女作家Ａ女在家自縊案引發關注，某周刊稱該刊透過友人詢問Ａ女雙親，證實害女兒輕生的人的確就是陳姓補教名師。不過，民進黨立委王定宇今轉述其父說法，直接駁斥報導內容，所謂的友人「根本不存在」，因這段時間都切斷對外聯絡，亦未委託任何人代為處理、協調事情。
王定宇表示，這一家人正經歷頭七，是一段很痛苦的時間，所以未經他們同意，身為朋友不應隨便代為發言，請大家體諒他們的心情。
他也說，他昨天跟女作家的爸爸聊過，「有一些事情想表達」，因周刊完全未向家人查證，相關內容都是不對的，且在失去愛女最痛的當下，居然寫這樣的新聞，而且是根據不存在的事實。
王定宇強調，這段時間應先讓家人恢復平靜、整理心情，相信他們可以很堅強的面對，也希望這件事情回歸正常，盼報導事實、檢調就可介入法律層次去主動調查，一方面可以被指涉者有機會還他清白，同時把案情釐清，畢竟補教工作牽涉很多學子，不希望有人受害，或受害不敢講。
媒體問及，陳姓老師是否有廣告業「靠山」？王定宇說，「我們希望沒有，也不知道。」他也重申，失去摯女對父母是一件很沉痛的事情，今天是頭七，家人在一起整理情緒，沒有經由他們的授權，任何人都不應幫他們講任何話。
(中時)
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