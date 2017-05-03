順手牽羊神明也不保佑 竊賊土地公面前被逮

33歲的賴姓竊嫌，順手牽羊連神明也不保佑，於土地公面前被警方逮捕！（陳世宗翻攝）

33歲的賴姓竊嫌，日前自新竹南下台中充當臨時工，因缺乏代步工具在中區第一廣場尋找下手目標，見1輛重機車鑰匙未拔，車主於一旁忙著與朋友聊天，先將重機車推至一旁巷弄內；並偷偷觀察車主是否察覺，賴嫌見車主未注意，騎著機車揚長而去。

第六分局永福所警員周文彬、劉家均發現該輛失竊機車持續使用中，分析行車軌跡路線，於南屯路口與柳川西路口攔查，旋即向前盤查示意停車；竊嫌因緊張欲加速脫逃，員警順勢將竊嫌控制並逮捕。

賴嫌警訊中供稱，自己從高雄北上新竹四處打零工，因新竹臨時工較少，搭車來台中要找工作，在第一廣場附近尋找代步車；自稱於3月初至台中，適逢宗教三大盛事之一「三月瘋媽祖」，特地到大甲鎮瀾宮祈求平安符請神明保佑，並時時刻刻注意附近有無警察巡邏！

賴嫌說，他認為自已不會遭警方查獲，沒想到警方主動積極循線追查，偷竊的行為神明也不庇佑，在土地公面前被逮；除面臨牢獄之災外，再多的懊悔也來不及。

(中時)