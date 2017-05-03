立法院審年金案，藍委質疑精算報告

立法院司法及法制委員會3日審查年金改革草案，國民黨立委王育敏（中上）發言質疑「精算報告」，要求銓敘部說明。（姚志平攝）

多個民間團體3日在立法院外舉行記者會，針對前瞻基礎建設計畫表達不滿，痛批缺乏統合整體思維、恣意舉債，要求立委別硬幹。（陳信翰攝）

立法院經濟、財政等六委員會聯席會議3日繼續審查「前瞻基礎建設特別條例草 案」，一早，民進黨立院黨團總召柯建銘（後右）及綠委們就到立法院九樓大禮堂就位，準備看看國民黨立委們要出什麼招式。（劉宗龍攝）

立法院司法及法制委員會3日審查年金改革草案，國民黨立委王育敏發言質疑「精算報告」，要求銓敘部說明。而民進黨立院黨團總召柯建銘及綠委們也一早到立法院九樓大禮堂就位，擬反制國民黨立委。

另有多個民間團體在立法院外舉行記者會，針對前瞻基礎建設計畫表達不滿，痛批缺乏統合整體思維、恣意舉債，要求立委別硬幹。

(中時)