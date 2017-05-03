木柵美食戰區　懷石師傅隱身「鴻記」賣涮鍋

各種現流漁獲，都可在鴻記石鍋現場開魚，涮鍋鮮吃。（鄧博仁攝）

鴻記石鍋湯頭鮮美，各種大蒜、辣椒、青蔥與胡麻醬佐料都用心不馬虎。（鄧博仁攝）

手捧青衣，小廖老闆身上有著日本匠人那種專注與認真。（鄧博仁攝）

台北市文山區興隆路四段與木新路口一帶，是社區美食一級戰區，由於周邊住戶眾多，各種餐飲類型蓬勃發展，從著名的成家小館酸菜白肉鍋、基隆港活海鮮、明鳳居獅子頭、德意事歐式美食屋的豬腳與香腸、還有政大人喜愛的陽城燒臘店.....等等，在這充滿口慾陷阱與溫馨小故事的社區中，還有一家「鴻記石鍋」也讓人滿是驚奇。

鴻記石鍋的小廖老闆廖一鴻態度謙虛平和，但首次接觸，聽他說話會讓人很皺眉。他說：「這湯頭是我西螺故鄉的阿公拿阿善師的藥方去跟人家換來的，阿善師的藥方分成上下兩冊，我們家的是下冊。......我？我以前待過新都里，一直在做日本懷石料理，合計廚齡約20年。」

明明是家庭式小火鍋店，外觀與內裝都很一般的小店，結果又是阿善師，又是懷石料理20年，這就好像去百元家庭理髮，老闆跟你說他上過哈利波特魔法學院，也拿過倫敦造型師大賽冠軍，這種誇張言論，真的讓人聽了無法不皺眉，真那麼厲害，幹嘛不去倫敦開魔法美容院？

我看著小廖師傅的臉，一邊持續平靜問問題，一邊心裡暗自懷疑他生肖是不是屬老虎，直到他從冰箱裡陸續捧出馬頭、盤仔、午仔、花臉、紅條、虎斑跟大目鯛，最後居然還有一條香港人視為海鮮「四大魚王」之一的青衣，這才讓人開始專注了起來。普通的社區小火鍋店，是不該有這麼多的高級魚。

小廖說：「這樣吧，我切一盤讓你試一下味道與湯頭滋味。」接著他拿起魚刀，然後就跟漫畫一樣，整個人的神態與眼神瞬間變得閃亮，虎斑在他手中翻來覆去，沒一分鐘，一片片大小與型態幾乎一致的切盤呈現眼前，那開魚手法之俐落與優美，讓人看得目不轉睛，接著夾起魚肉到鍋中輕涮入口，那魚之甘之甜，終於讓人忍不住心裡OS：「新都里的...，阿善師的.....懷石料理的.....哈利波特魔法學院的.....，這人幹嘛還不去倫敦？」

那湯頭真的很特別，清清澈澈看似普通，但開始加熱後，一股怡人的淡淡中藥香氣飄散，入口後滿是甘甜，最特別是煮到最後還是清澈，滋味也與剛開鍋差別不大，不搶食材原味，也不太被食材滋味干擾，但原理與作法，小廖笑而不語，只說：「真的是阿公用阿善師藥方換來的！」

更特別還是魚。幾乎不曾遇見小火鍋店提供現場開魚服務，而且用的是崁仔頂批回的野生現流漁獲，那魚入鍋輕涮，不用任何沾醬就是大海甘甜。

鴻記石鍋的鮮魚鍋依魚種時價，每鍋約在490到560元之間，不便宜，但自己上市場問魚價，就會知道賺不多。另外也提供一般小火鍋店常見的雪花牛、梅花豬、小羔羊等鍋品，用的都是美福肉品，價位落在250到390元間。

明明擁有深厚日本料理基礎，為什麼要到木柵的社區來開小火鍋店？小廖說，跟老婆一起工作，夏天只賣傍晚5點半到9點半，能擁有自己的生活，又能讓社區居民吃到好的火鍋，而不是只服務有錢人。為什麼不呢？

是啊！為什麼不呢！興隆路四段與木新路口，一個充滿社區美味故事的地方。

(中時)