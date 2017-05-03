阻台參與澳KP會議 外交部次長：會向中國提出抗議
澳媒《雪梨晨鋒報》2日報導，中國大陸參加由澳洲主辦的Kimberley Process（KP）會議開幕時，強勢打斷開幕進行，要求驅逐以「觀察員」受邀的台灣代表團，被澳洲官員批評令人「作噁」（Disgusting）。外交部次長侯清山上午受訪時表示，僅參加交際活動，而我方與美國雙邊會議後，2日就回國了。
侯清山指出，中國大陸為阻撓我國參與國際事務，「無所不用其極」，中國這次是在會場干擾，以程序方式阻撓會議進行，澳方很有誠意邀請我方參加，我方也表示感謝，但為使會議能夠進行，經過協調撤除邀請。
他說，我方也尊重主辦國考慮，「勉強接受」，只參加交際活動、開幕式、閉幕式，及各國雙邊活動，我方可以自己安排，後來跟美國雙邊會議後2號就回國，但沒有暴力。
對於是否採取抗議作為，侯清山表示，我方會寫信表達立場，抗議對象應該是中國大陸，這方面由陸委會處理；澳洲會向主席致函表達立場，堅持我方有權利參與會議。
(旺報)
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