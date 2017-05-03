體二用地解套再造 中市府盼重現「台中水源地」光彩

體二用地於內政部審議核定後公告實施，可望帶動體二用地附近地區的都市發展。（陳世宗翻攝）

日治時期被視為「台中水源地」範圍的體二用地，受限於公共設施保留地長期未能徵收開闢，建物也無法合法改建，居住環境相當不良。都發局積極尋求解決之道，將於「變更台中市都市計畫主要計畫（第四次通盤檢討）案」解編體二用地、還地於民。

都發局長王俊傑說，因應都市計畫調整，部分將變更為住宅區並訂定附帶條件，包括時程獎勵及基地規模獎勵，鼓勵私有建物依規定合法改建，同時利用公有土地配置公共設施用地，逐步改善當地環璄，也為舊城再生增添新動力。

都發局表示，體二用地為台中市歷史最悠久的大型公共設施保留地之一，位於雙十路二段、力行路、進德北路及精武路所圍街廓範圍內，計畫面積25.1公頃，為日治時期的「台中水源地」之一；民國45年時編定為第一號公園用地，75年都市計畫通盤檢討後，劃定為第二號體育場用地，體二用地名稱延用至今。

體二用地現況主要為國立台灣體育運動大學校地、棒球場等運動場館設施，並有文英館、台中放送局等藝文空間，東南側則為既有建物密集的聚落，其中私有土地佔18.96%。

都發局指出，體二用地因屬於都市計畫公共設施保留地，除台體大及自來水公司可新增建物外，現有公私有地住戶只能整修既有房屋，無法合法改建；另外，部分市有土地過去作為安置國軍眷舍使用，也使公有土地無法發揮最大的公共利用效益，導致整體環境老舊頹敗，缺乏鄰里公共設施，環境品質亟待改善。

都發局強調，本案今年3月31日通過台中市都市計畫委員會審議，納入「變更台中市都市計畫主要計畫（第四次通盤檢討）案」辦理，後續將提內政部審議，市府將於內政部審議核定後公告實施，可望帶動體二用地附近地區的都市發展。

(中時)