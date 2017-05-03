誘姦女作家狼師曝光：年收千萬、愛好骨董

陳男在補教界很有名氣，化名X星國文、X興國文。(圖/網路照片)

曾遭補教名師誘姦的作家林女。(圖/臉書)

《房思琪的初戀樂園》作者林女近日驚傳自殺，據其父母聲明內容，林女的痛苦原因來自高中時期遭老師誘姦之往事。現在，誘姦她的人已經曝光，就是有「補教界馬英九」之稱的63歲陳男，其風流往事兩年前就曾在網路盛傳！

繼議員蕭永達昨(2日)公開狼師陳男與補習班全名後，《壹週刊》今(3日)也爆料狼師的背景。該補教名師姓陳，年近63歲，畢業於台大中文系夜間部，曾任教於高中，後投身國文補教至今20多年，在全台多縣市開班，是年收入破千萬的一流師資。此外，陳男還另開設資本額500萬的文化事業，該公司14年標得政府印刷案逾3億。

陳男不僅事業有成，家庭也很美滿，有一妻一女。妻子從事藝術設計，負責打理公司；女兒擁有漂亮的外表，除擔任模特兒，還曾參加過女子團體。

想當然，陳男自己的生活也相當滋潤，除了住別墅與收藏骨董，更喜歡清朝龍袍，甚至有穿龍袍睡覺的怪癖。多金、有品味，再加上「補教界馬英九」的外表，把妹、泡妞也是無往不利，而且他的緋聞在外早就不脛而走。

其實，在2014年5月，PTT板上就有女子發文爆料，指自己曾與已婚、有小孩的高中補習班名師在一起，那個人就是教國文的X星（X興）。女子表示自己被老師所騙，遭到了玩弄，發現老師根本同時在和多名女子交往。

由於上述經歷與林女類似，有人懷疑可能是林女的網路帳號，現在已死無對證。但可以臆測，或許受害者不只一人，可能還為數不少！

★再給自己一次機會

自殺諮詢專線：0800-788995（24小時）

生命線：1995

張老師專線：1980

(中時電子報)