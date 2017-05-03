書籍延後出版被控吸金 海倫清桃：要騙只騙你幾百元？

海倫清桃爆發身世造假後，就頻傳負面消息。(圖/本報系資料照)

「越南林志玲」海倫清桃年初爆發身分造假事件，接著傳出斷開前夫戴發奎等負面新聞，未料又爆出新書遲未出版，引發消費者不滿控訴「變相吸金」，對此海倫清桃也出面否認，甚至表示讓粉絲有急用願意退款。

海倫清桃臉書全文。(圖/海倫清桃臉書)

海倫清桃臉書發文釐清粉絲疑惑，她表示教學書籍已經有新的出版社接手，預計在七月時正式推出，對於有人控訴靠工具書吸金，海倫清桃表示若真要騙錢的話，沒必要從兩年前就開始定期將編寫內容上載廣告，甚至最後才騙區區幾百元，還表示若急需用錢會立即退款，請所有人無須過分擔心。

至於推薦手工香皂一事，海倫清桃澄清：「那是限量品，又是做公益，桃子出版的每一個商品都熱賣，我以為你是鐵粉才推薦，讓你收藏也可以做愛心，你不至於投訴抹黑我吧」，雖然負面新聞頻傳，不過仍有許多粉絲留言力挺，希望她無愧流言蜚語，勇敢做好份內的事就好。

(中時電子報)