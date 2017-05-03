別再笑阿宅！打電動有這些好處
別再笑愛玩遊戲的阿宅了，打電動其實好處多多啊！
1.3D電玩可強化記憶
2015年已有研究證實，豐富的3D虛擬環境，若沉浸其中，能夠為大腦提供有「意義的」刺激，使記憶表現更佳。
2.遊戲利於緩解疼痛
許多人利用打電動來放鬆，2012年一項研究也發現，電子遊戲能夠從各方面提升健康，其中包括心理與生理層面。而科學家也發現玩虛擬現實遊戲，能夠有效緩解由慢性疾病或醫療過程，所引起的焦慮與疼痛。
3.遊戲能幫兒童提升閱讀能力
2013一項研究證實，動作類游戲能夠幫助7-13歲有閱讀障礙的兒童提升閱讀能力，且遊戲療法的成效，等於或優於傳統閱讀治療，但後者更耗時、更不有趣。
4.俄羅斯方塊有助抑制創傷
許多人對俄羅斯方塊應該都不陌生，而科學家也發現，玩俄羅斯方塊，可以讓人更少回憶起令人不快的交通事故經驗，重點是效果十分顯著，這種低強度的短暫干預方式，卻反而能大幅提升心理創傷者的心理健康。
5.電玩或許能使你更聰明
2013年已有一項研究表明，電玩或許能夠增強認知功能，且有助提升認知功能，加強短暫記憶能力。
6.玩遊戲可增加大腦灰質
灰質是一種神經組織，是中樞神經系統的重要組成部分。而一項研究發現，玩電玩可提升大腦容量，尤其是增強空間定位、記憶形成、策略制定、小肌肉運動技能區域的功能。
(中時電子報)
文章來源：sciencealert
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