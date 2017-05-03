心疼大S！汪小菲自爆睡客廳攔截女兒「防找媽媽」

汪小菲超級疼愛大S！（圖／取自微博）

汪小菲與大S結婚後，先後生下女兒「玥兒」與兒子汪希箖，兩人當爸媽後，重心全在小孩身上，汪小菲日前曬出先前他接受訪問時的文章，裡頭就提到他對大S的愛，透露剛生完二胎的大S，還在坐月子期間時，他乾脆每天睡客廳，就是要防女兒一早起來跑去找媽媽，汪小菲笑稱自己要先攔截，就是讓大S多睡一點，超級愛妻！

汪小菲為了疼大S、讓她多睡一點，自爆在她生完二胎坐月子時，他乾脆就睡在客廳，以防隔日一早女兒第一時間就要奔去找媽媽，「我提前把她攔下，跟她先玩一下，好讓我老婆再多睡一會兒。」超級暖男形象。

不過汪小菲忙工作之餘，最享受的還是和小孩一起的時光，他透露女兒就是個開心果，「她一笑，天就晴了！」不過面對自己的兒子，汪小菲突然對自己有了不一樣的期待，希望自己不是天天疼愛他就可以，認為自己要以身作則，當個好榜樣。

(中時電子報)