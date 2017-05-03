杯葛前瞻條例出新招 國民黨團「敲鑼打鈸」

國民黨籍立委祭出哨音、敲鑼干擾戰術。(圖/陳鷖人攝)

立法院經濟聯席委員會今重審《前瞻基礎建設條例》草案，民進黨團一早就動員，守著主席台，確保會議順利開會。未料，國民黨在一開會就朝主席台一湧而上，高喊「拒絕綁樁，退回重擬」、「錢坑法案，債留子孫」，藍委徐世榮及陳雪生更出新招「敲鑼打鈸」、吹哨子，干擾議事人員及主席宣告，雙方僵持不下，會議停擺。

立法院今天審查前瞻基礎建設特別條例草案，藍綠雙方仍無共識，國民黨立委敲鑼、吹哨，高喊「拒絕綁樁、退回重擬」，民進黨立委陳歐珀則高舉看板大喊台灣要建設，現場一片混亂。

國民黨立委也不斷表示，有異議、退回重擬，並要求召委處理；會議主席、民進黨立委高志鵬則說，如果有異議，須有書面提案，才可完備程序。綠委也同時溫情喊話，「拜託國民黨不要再擋了，我們一起建設台灣好不好。」

前瞻條例目前已程序發言、詢答完畢，上回因當時召委邱議瑩火速闖關惹議，民進黨團已同意重新逐條審查；按照議事規則目前發言只得大體討論、廣泛討論，但藍委似乎不買帳，決心杯葛到底。

面對藍委不斷杯葛，主席高志鵬先至一旁休息，國民黨立委佔據主席台，大喊：「主席烙跑。」。有綠委私下表示，「就讓國民黨喊一下。」

(中時)