《通靈》學姊謝翔雅爆戀 「香蕉歪歪的」調情

《通靈少女》學姊謝翔雅曾與蕭順議公開交往，蕭順議曾曬出男友視角的謝翔雅，並分享兩人對話。（圖／取材自Instagram）

女星謝翔雅在《通靈少女》飾演女神念文學姊，擁甜美外表的她是話劇社社長兼校花，她以這個角色也因此打開知名度，戲裡謝翔雅對「阿樂」有好感，戲外則是傳出與小2歲的SBL金門酒廠隊球星蕭順議公開交往，但兩人於去年底分手，兩人交往期間不時po合照曬恩愛，還有「香蕉歪歪的」等對話。

謝翔雅與蕭順議這對金童玉女外貌登對，根據《壹週刊》報導，小倆口是台藝大的學姊弟，不過兩人去年底已協議分手，兩人在交往期間，蕭順議就曾曬出男友視角的謝翔雅，並分享與謝翔雅對話，他問：「雅妳看 這香蕉怎麼歪歪的」，謝翔雅回應：「跟妳一樣」，蕭順議則無言說：「現在的女神都這樣嗎？」

謝翔雅曾與蕭順議對話。（圖／取材自Instagram）

對此，謝翔雅經紀人表示，他們已在去年底協議分手，目前沒有復合跡象，針對「香蕉歪歪的」對話，經紀人則表示，謝翔雅不是會開黃腔的個性，可能是用詞引發誤會。

(中時電子報)