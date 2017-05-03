外界質疑衛福部包庇狼師？ 部長陳時中三聲明譴責

知名女作家生前疑似遭捕教名師誘姦，包含網友、議員、立委等都加入「辦案」行列，民進黨立委林俊憲指出，該補教名師擔任負責人的「日創設文化事業公司」，承攬衛福部委外文宣案，質疑「內情不單純」，質疑衛服部包庇狼師，要求媒體禁聲不能報導。對此，衛服部長陳時中發出三聲明，對外強調「絕對譴責加害人」、「性侵防治法是保護被害者」、加害者要靠檢調調查。

Ａ女作家生前因高中時代遭補教名師「誘姦」心理受創自殺，消息一出，已在網路出現「肉搜」效應，連民代都加入辦案，林俊憲1日在臉書發文質疑，捲入Ａ女作家「誘姦」事件的補教名師，以「日創設文化事業公司」，向衛福部標下3000萬元的文宣委外案，質疑內情不單純，指控衛福部「干預媒體」、包庇狼師。

對此，衛福部部長陳時中今天到立法院衛環委員會前，特此表示，衛福部必須「表達態度」，就是譴責加害人，加害人的行為給社會帶來巨大的不安，非常不應該。

而外界認為，衛福部這次邀台南市政府不得公開任何被害者的任何相關資訊，是包庇加害者，陳時中指出，性侵害防治法立法旨意原就在於保護被害人，衛服部也提供了113婦幼保護專線給有需要者。

陳時中再次強調，衛福部絕對是譴責加害者，但是究竟加害者是誰，「就要靠檢調單位依據證據辦理」。

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(中時)