太后為何下嫁？京劇《孝莊與多爾袞》演繹清史疑案

《孝莊與多爾袞》多爾袞唐文華飾（左），孝莊魏海敏飾（右）。（國光劇團提供）

孝莊與多爾袞的愛情感動了許多人，在以權力較勁的清宮內院中也有那麼動人真摯的故事！清宮大戲《孝莊與多爾袞》即將在台中、台南演出了！

演繹清朝「興國太后」孝莊與攝政王多爾袞入主中原的故事，由京劇天后魏海敏主演孝莊太后（玉兒）、台灣第一鬚生唐文華主演攝政王多爾袞、京崑王子溫宇航主演洪承疇，三大名家同台飆戲，加上中生代青衣王耀星、武生戴立吾、新生代青春美旦黃詩雅、林庭瑜、凌嘉臨等攜手演出。

一年一度的台積心築藝術季藝文盛會，國光劇團先前已四度受邀參加，深受觀眾好評。此次第五度受邀，國光推出2016年秋天受邀參加台中國家歌劇院開幕季首演的《孝莊與多爾袞》，以精湛的表演藝術展現清宮戲的氣派格局，由藝術總監王安祈與林建華共同編劇，創排導演李小平，此次演出由王冠強、戴君芳擔任復排導演，將針對舞臺設計重新調整呈現，為觀眾帶來不同以往的感官體驗。

「太后下嫁」是清史著名疑案，故事在歷史縫隙之外有很多野史傳說，孝莊與多爾袞年少情定彼此，卻因命運捉弄而無法結合，在環境威逼之下，孝莊為維護兒子福臨，多爾袞為掌握權勢，竟不得不相互算計，在宮廷的政治角力與心機籌劃中，牽絆著剪不斷理還亂的情愛糾葛。

《孝莊與多爾袞》劇照。（國光劇團提供）

國光藝術總監王安祈特別提煉「弓」與「鷹」的隱喻意象，從蒼鷹的豢養與重生、弓承載的權力與能量，首尾貫穿全劇，以及「抒情」與「敘事」筆法的錯位等寫作技巧，提升文學內涵，召喚人性底蘊，結尾並以「後設」觀點由孝莊視角回顧自身的定位格局，將文學與劇場表演藝術兼容一爐，再創「臺灣新美學京劇」。

《孝莊與多爾袞》的音樂由曾為《三個人兒兩盞燈》、《金鎖記》、《康熙與鰲拜》編腔作曲的李超擔任唱腔音樂設計，此次特別與同為傳藝家族的臺灣國樂團合作，力邀作曲家王乙聿擔任國樂版唱腔音樂配器，營造大漠壯麗河山與宮廷幽怨氛圍，為全戲增添磅礡氣勢與情感內涵。

榮獲十大傑出女青年獎的凌嘉臨飾少年蘇茉兒（左前），青春美旦林庭瑜飾少年玉兒（右前）。（國光劇團提供）

清宮大戲《孝莊與多爾袞》

6月3（六）19:30 台南文化中心演藝廳

6月24（六）19:30 新竹縣政府文化局演藝廳

(中時電子報)