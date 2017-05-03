陳冠希機場爆粗口後 發文「請你恨我」
陳冠希傳上個月當爸，2日現身機場時，碰到媒體圍堵，竟失控暴怒，自嘲「我是爛人」外，還要媒體播出他最壞一面，今(3日)他又在微博發文「請你恨我！」脫序行徑令粉絲都擔心他怎麼了。
外傳女友秦舒培上月悄悄為他生下1女，陳冠希被追問竟暴怒，不准在場人發問，還拿手機反拍，見媒體緊跟，不僅爆粗口侮辱周圍的人，還一度想要動手，要媒體播出他最壞一面，情緒似乎有點失控。
今他在微博發文，「請你恨我！很難愛的我」，並附上一張背景全是眼睛的照片，似乎是希望外界不要太關心他的私事，寧願讓大家討厭他。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。