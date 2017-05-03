陳冠希機場爆粗口後 發文「請你恨我」

陳冠希被問到當爸一事，失控暴怒。(圖／本報系資料照)

陳冠希發文「請你恨我！很難愛的我」。(圖／翻攝自陳冠希微博)

陳冠希傳上個月當爸，2日現身機場時，碰到媒體圍堵，竟失控暴怒，自嘲「我是爛人」外，還要媒體播出他最壞一面，今(3日)他又在微博發文「請你恨我！」脫序行徑令粉絲都擔心他怎麼了。

外傳女友秦舒培上月悄悄為他生下1女，陳冠希被追問竟暴怒，不准在場人發問，還拿手機反拍，見媒體緊跟，不僅爆粗口侮辱周圍的人，還一度想要動手，要媒體播出他最壞一面，情緒似乎有點失控。

今他在微博發文，「請你恨我！很難愛的我」，並附上一張背景全是眼睛的照片，似乎是希望外界不要太關心他的私事，寧願讓大家討厭他。

(中時電子報)