NBA》泰隆盧：騎士教練是最辛苦的工作
騎士隊上季中途開除主帥布拉特，臨危受命的新帥泰隆盧拿下隊史首座總冠軍，成為聯盟首位因總教練遭開除，以助理教練身分接掌兵符而奪冠的菜鳥教練。去年奪冠後全隊歡欣鼓舞，只有泰隆盧默默坐著流淚，可見他壓力有多大。
泰隆盧告訴ESPN說：「(騎士隊總教練)絕對是全聯盟最艱難的工作。我能寄望的只有球隊總管、老闆、球員、球迷的支持，我試著不去理會外界的聲音。」他進一步解釋，「當我還是球員的時候，我成天忙著跟記者作戰，現在我明白那是白費力氣。人們就是喜歡說閒話，他們都想寫故事去賣，這是他們的工作，我能理解。但是碰到一些亂編故事的人，我還是很難忍住不發火。」
「喔，你讓詹姆斯輪休，當年喬丹從來不需要輪休！喂，你讓詹姆斯打42分鐘，不怕操壞他嗎？」泰隆盧說，「不管我怎麼做都會招來批評。當騎士隊教練最辛苦的不是球場上的勝負，而是如何面對媒體和這些外界的雜音。」
(中時電子報)
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