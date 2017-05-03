立院外委會唱空城 藍召委遲到綠委不滿提散會

立法院外交國防委員會上午9時舉行報告並質詢，但擔任召委的國民黨立委江啟臣遲到近半小時才出現。圖約略9時15分的情況。（記者陳建瑜攝）

立法院外交國防委員會上午舉行報告並質詢，但擔任召委的國民黨立委江啟臣卻不在，近半小時未出現，民進黨立委羅致政等對此表達不滿，提出散會動議；最終江啟臣到場開會直接處理，現場在沒有任何國民黨立委的情況下，全數通過。

羅致政上午9時進到委員會時，見到主席尚未出現即表達不滿，隨後民進黨立委吳焜裕、呂孫綾、莊瑞雄、王定宇均出現，簽署散會動議，並喊出「協尋主席」。而人在群賢樓9樓的召委江啟臣因國民黨黨團為阻饒前瞻計畫而動員，晚近半小時才出現，隨即宣布開會。

羅致政表示，召委安排11個部會，次長、副委員長近50幾位官員，準備接受詢答，很遺憾半小時時間等不到主席，更糟糕的是，主席理論上應該在紅樓301主持會議的麥克風，最後主席是在群賢901拿麥克風，而沒有回來開會議，「如果這委員會會議不重要，就不要開」，不要浪費官員時間，民進黨全數到齊，國民黨立委都沒有到。

另一位召委王定宇則表示，提散會動議，可以讓官員工作，不要浪費民脂民膏，輪值主席有其重要責任。

江啟臣則回應，每個委員會開會狀況，何時開始何時休息，立法院有太多不同作法，每個委員都有自已認為的主持方式，有提動議我就處理，我不會解釋理由，各位覺得要散會，就來處理。

(旺報)